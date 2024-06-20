Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів відбудови
Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів відбудови
Економічне бронювання: не відкупитися, а врятувати бізнес
Економічне бронювання: не відкупитися, а врятувати бізнес
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
Хабарники проти розвідки – хто розколює армію та спецслужби?
Хабарники проти розвідки – хто розколює армію та спецслужби?
Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
Путіну у Північній Кореї пообіцяли “повну підтримку у війні проти України”. Далі лідер окупантів їде у В'єтнам (оновлено)
Путіну у Північній Кореї пообіцяли “повну підтримку у війні проти України”. Далі лідер окупантів їде у В'єтнам (оновлено)
Верховна Рада схвалила в першому читанні створення військової поліції
Верховна Рада схвалила в першому читанні створення військової поліції
Окупанти атакували Київ "шахедами" і здійснили запуск ракет (доповнено)
Окупанти атакували Київ "шахедами" і здійснили запуск ракет (доповнено)
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
ГоловнаСвіт

​Фінляндія не будуватиме політичні відносини з Росією, поки вона веде війну проти України

Наразі між країнами функціонують лише дипломатичні відносини та необхідна співпраця між органами влади, в тому числі на кордоні.

​Фінляндія не будуватиме політичні відносини з Росією, поки вона веде війну проти України
Фото: Пресслужба МВС Фінляндії

Фінляндія не відновлюватиме політичні відносини з РФ, поки та веде свою загарбницьку війну проти України. 

Звіт було представлено у четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на фінського мовника Yle.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну докорінно змінило відносини між Фінляндією та Росією, йдеться у звіті. Політичні відносини між країнами зараз розірвані й функціонують лише дипломатичні відносини та необхідна співпраця між органами влади, в тому числі на кордоні.

Згідно зі звітом, політичні відносини з Росією не можуть бути побудовані, поки РФ продовжує свою загарбницьку війну і порушує міжнародне право.

Фінляндія, однак, намагатиметься підтримувати умови функціонування російського громадянського суспільства, наскільки це можливо, сказано у звіті. 

Разом з тим, звіт не визначає Росію такою, що становить безпосередню військову загрозу для Фінляндії. Однак у звіті зазначено, що до загрози застосування військової сили проти Фінляндії необхідно бути готовими.

Очікується, що Росія продовжить здійснювати гібридні атаки проти Фінляндії. Прикладом цього є перенаправлення шукачів притулку до східного кордону. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies