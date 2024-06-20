​Фінляндія не будуватиме політичні відносини з Росією, поки вона веде війну проти України

Фінляндія не відновлюватиме політичні відносини з РФ, поки та веде свою загарбницьку війну проти України.
Звіт було представлено у четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на фінського мовника Yle.
Повномасштабне вторгнення Росії в Україну докорінно змінило відносини між Фінляндією та Росією, йдеться у звіті. Політичні відносини між країнами зараз розірвані й функціонують лише дипломатичні відносини та необхідна співпраця між органами влади, в тому числі на кордоні.
Згідно зі звітом, політичні відносини з Росією не можуть бути побудовані, поки РФ продовжує свою загарбницьку війну і порушує міжнародне право.
Фінляндія, однак, намагатиметься підтримувати умови функціонування російського громадянського суспільства, наскільки це можливо, сказано у звіті.
Разом з тим, звіт не визначає Росію такою, що становить безпосередню військову загрозу для Фінляндії. Однак у звіті зазначено, що до загрози застосування військової сили проти Фінляндії необхідно бути готовими.
Очікується, що Росія продовжить здійснювати гібридні атаки проти Фінляндії. Прикладом цього є перенаправлення шукачів притулку до східного кордону.
- Росія залякувала Фінляндію "наслідками" у разі її вступу до НАТО і обіцяла наростити військову присутність біля кордону.
- Утім, Фінляндія офіційно стала членом Альянсу в квітні минулого року. Вона стала вже 31-ю державою-членом НАТО. На території країни базуватиметься штаб сухопутних військ НАТО.