Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
Економічне бронювання: не відкупитися, а врятувати бізнес
Економічне бронювання: не відкупитися, а врятувати бізнес
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів відбудови
Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів відбудови
Окупанти атакували Київ "шахедами" і здійснили запуск ракет (доповнено)
Окупанти атакували Київ "шахедами" і здійснили запуск ракет (доповнено)
Путіну у Північній Кореї пообіцяли “повну підтримку у війні проти України”. Далі лідер окупантів їде у В'єтнам (оновлено)
Путіну у Північній Кореї пообіцяли “повну підтримку у війні проти України”. Далі лідер окупантів їде у В'єтнам (оновлено)
Павло Маков: «Доводити світу свою культурну ідентичність треба не лише через Примаченко, а й через сучасників»
Павло Маков: «Доводити світу свою культурну ідентичність треба не лише через Примаченко, а й через сучасників»
Верховна Рада схвалила в першому читанні створення військової поліції
Верховна Рада схвалила в першому читанні створення військової поліції
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
ГоловнаСвіт

Сьогодні у Румунії вирішать, чи передавати Україні Patriot

Ршення про це мають прийняти на Раді національної оборони. 

Сьогодні у Румунії вирішать, чи передавати Україні Patriot
ЗРК Patriot.Фото ілюстративне
Фото: dpa-international.com

У Румунії міркують над тим, чи передавати Україні систему Patriot. Сьогодні Верховна рада національної оборони країни має ухвалити відповідне рішення, однак Міноборони стверджує, що зараз для цього не найкращий час. 

Про це пише "Європейська правда".

Міноборони Румунії доповіло президенту Клаусу Йоганнісу про те, що зараз "невдалий час для відправки системи Patriot в Україну". Перед цим міністр оборони Анджел Тилвар неодноразово виступав проти розгортання цієї системи в Україні, оскільки він вважає Patriot "незамінним для захисту національної території".

Також від відправки Україні Patriot застерігає прем'єр-міністр Марчел Чолаку. Він заявляв, що Румунія наразі не має достатньої кількості систем. Хоча визнав, що "розміщення системи в Україні може потенційно принести користь обороні Румунії", проте це залишається "стратегічним рішенням, яке має як плюси, так і мінуси".

Остаточне рішення повинна ухвалити Рада нацоборони, яку очолює президент Йоганніс. Очікують, що на засіданні ради відбудуться складні дискусії між політичними і військовими лідерами.

Деякі джерела повідомляють про те, що рада може схвалити відправку системи, якщо зможе гарантувати, що протиповітряна оборона Румунії не постраждає.

  • Питання передачі Україні системи Patriot у Румунії обговорюють давно. На початку травня президент Йоганніс говорив про це із президентом США Джо Байденом.
  • Згодом Йоганніс заявив, що передача ЗРК Patriot Києву не має призвести до послаблення протиповітряної оборони його країни і повинна вирішуватися Вищою радою національної оборони.
  • 14 червня У Румунії ввели в експлуатацію другу систему Patriot, на черзі ще дві до кінця року. До кінця 2027 року до країни прибудуть ще три ЗРК із Штатів. 
  • Румунія підписала зі США контракт на 4 мільярди доларів щодо постачання Patriot ще у 2017 році.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies