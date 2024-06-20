Сьогодні у Румунії вирішать, чи передавати Україні Patriot

Ршення про це мають прийняти на Раді національної оборони.

У Румунії міркують над тим, чи передавати Україні систему Patriot. Сьогодні Верховна рада національної оборони країни має ухвалити відповідне рішення, однак Міноборони стверджує, що зараз для цього не найкращий час.

Про це пише "Європейська правда".

Міноборони Румунії доповіло президенту Клаусу Йоганнісу про те, що зараз "невдалий час для відправки системи Patriot в Україну". Перед цим міністр оборони Анджел Тилвар неодноразово виступав проти розгортання цієї системи в Україні, оскільки він вважає Patriot "незамінним для захисту національної території".

Також від відправки Україні Patriot застерігає прем'єр-міністр Марчел Чолаку. Він заявляв, що Румунія наразі не має достатньої кількості систем. Хоча визнав, що "розміщення системи в Україні може потенційно принести користь обороні Румунії", проте це залишається "стратегічним рішенням, яке має як плюси, так і мінуси".

Остаточне рішення повинна ухвалити Рада нацоборони, яку очолює президент Йоганніс. Очікують, що на засіданні ради відбудуться складні дискусії між політичними і військовими лідерами.

Деякі джерела повідомляють про те, що рада може схвалити відправку системи, якщо зможе гарантувати, що протиповітряна оборона Румунії не постраждає.