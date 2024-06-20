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Ще одна країна приєдналася до комюніке Саміту миру

Зеленський подякував Замбії за підтримку.

Ще одна країна приєдналася до комюніке Саміту миру
Учасники саміту слухають виступ президента України Володимира Зеленського
Фото: EPA/UPG

До комюніке Глобального саміту миру приєдналася ще одна країна – Замбія. Президент Володимир Зеленський подякував за підтримку зусиль для досягнення сталого, всеосяжного та справедливого миру.

Про рішення Замбії Зеленський повідомив у X. Він закликав всі миролюбні країни приєднатися до комюніке та реалізації формули миру.

"Ми цінуємо зростаючу підтримку Саміту миру та його заключного комюніке на усіх континентах, включно з Африкою. Ми цінуємо те, що Замбія разом з іншими африканськими країнами займає чітку позицію на користь Статуту ООН, миру та прогресу", – сказав український президент. 

Він вважає, що "разом ми можемо відновити мир, стабільний розвиток і взаємоповагу в міжнародних справах".

Замбія участі в Саміті миру не брала. Торік президент Замбії приїжджав до Києва у складі делегації високих представників країн Африки.

  • Глобальний саміт миру проходив 15-16 червня у Швейцарії. Це – установчий саміт, метою якого було напрацювання спільного бачення щодо встановлення справедливого миру в Україні, заснованого на міжнародному праві. У фокусі заходу було три пункти української формули миру: продовольча безпека, ядерна безпека, обмін полоненими та повернення депортованих. 
  • Зі 101 країни і організації, що брали участь, до комюніке приєдналася більшість – близько 80. Згодом Ірак і Йорданія відкликали свої підписи під комюніке. Також свій підпис відкликала Руанда. Натомість до організацій, які підписали підсумковий документ, долучився Вселенський патріархат. Також приєдналися Антигуа і Барбуда та Організація американських держав. Тривають переговори з Індією. 
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