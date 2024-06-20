Ще одна країна приєдналася до комюніке Саміту миру

До комюніке Глобального саміту миру приєдналася ще одна країна – Замбія. Президент Володимир Зеленський подякував за підтримку зусиль для досягнення сталого, всеосяжного та справедливого миру.

Про рішення Замбії Зеленський повідомив у X. Він закликав всі миролюбні країни приєднатися до комюніке та реалізації формули миру.

"Ми цінуємо зростаючу підтримку Саміту миру та його заключного комюніке на усіх континентах, включно з Африкою. Ми цінуємо те, що Замбія разом з іншими африканськими країнами займає чітку позицію на користь Статуту ООН, миру та прогресу", – сказав український президент.

Він вважає, що "разом ми можемо відновити мир, стабільний розвиток і взаємоповагу в міжнародних справах".

Замбія участі в Саміті миру не брала. Торік президент Замбії приїжджав до Києва у складі делегації високих представників країн Африки.