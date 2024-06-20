Іспанські прокурори просять Верховний суд скасувати ордер на арешт Пучдемона

В Іспанії прокуратура звернулася до Верховного суду з проханням скасувати ордер на арешт колишнього президента Каталонії Карлеса Пучдемона через набуття чинності закону про аміністію для каталонців-сепаратистів.
Про це пише повідомляє EFE.
Суд просять оголосити амністію за всі злочини, які приписуються йому та решті лідерів сепаратистського руху
Застосувати закон про амністію в повному обсязі мають щодо колишнього віцепрезидента Оріола Жункераса, двох колишніх міністрів Пучдемона Тоні Коміна і Луїса Пуча, а також ексдепутатки Марти Ровіри.
До Верховного суду також звернувся захист Пучдемона з проханням скасувати ордер на його арешт як “єдине рішення” відповідно до закону про амністію.
- 30 травня Конгрес Іспанії остаточно ухвалив урядовий законопроєкт, відповідно до якого каталонські сепаратисти звільняються від кримінального переслідування. Після публікації упродовж двох місяців судові справи проти них мають бути закриті.
- Амністія стосуватиметься близько 400 людей, які з 2011 року організовували заходи щодо відокремлення Каталонії від Іспанії, зокрема визнаний незаконним референдум 2017 року, після якого регіон невдало спробував оголосити незалежність. Найвідоміший з них – Карлес Пучдемон, експрезидент Каталонії, який переховувався від іспанської влади в Бельгії.
- Партія Пучдемона вимагала від прем'єра Педро Санчеза ухвалення закону про амністію в обмін на підтримку його коаліційного уряду. Тепер скандальний політик зможе повернутися додому та брати участь у виборах.