Іспанські прокурори просять Верховний суд скасувати ордер на арешт Пучдемона

У країні набув чинності закон про аміністію для каталонців-сепаратистів.

В Іспанії прокуратура звернулася до Верховного суду з проханням скасувати ордер на арешт колишнього президента Каталонії Карлеса Пучдемона через набуття чинності закону про аміністію для каталонців-сепаратистів.

Про це пише повідомляє EFE.

Суд просять оголосити амністію за всі злочини, які приписуються йому та решті лідерів сепаратистського руху

Застосувати закон про амністію в повному обсязі мають щодо колишнього віцепрезидента Оріола Жункераса, двох колишніх міністрів Пучдемона Тоні Коміна і Луїса Пуча, а також ексдепутатки Марти Ровіри.

До Верховного суду також звернувся захист Пучдемона з проханням скасувати ордер на його арешт як “єдине рішення” відповідно до закону про амністію.