Наркобандити використовували логістичні центри в Західній Африці та на Канарських островах для контрабанди кокаїну з Колумбії, Бразилії та Еквадору в країни ЄС.

Фото: europol.europa.eu Під час операції проти балканського наркокартелю

Унаслідок чотирьохрічної міжнародної поліцейської операції проти балканського наркокартелю правоохоронці арештували 40 людей і вилучили 8 тонн кокаїну. Про це пише The Guardian.

Наркобандити використовували логістичні центри в Західній Африці та на Канарських островах для контрабанди кокаїну з Колумбії, Бразилії та Еквадору в країни ЄС.

Тривале розслідування проводилося під керівництвом Цивільної гвардії Іспанії та координувалося оперативною групою Європолу.

Коли наркотики потрапляли до Європи, їх розповсюджували по всьому континенту через центри обробки в Бельгії, Хорватії, Німеччині, Італії та Іспанії.

Європол заявив, що лідери організації тимчасово базувалися в Туреччині та Дубаї.

Наркомережу ліквідовували поліцейські сили Бразилії, Бельгії, Хорватії, Німеччини, Італії, Сербії, Іспанії, Туреччини та Об’єднаних Арабських Еміратів.

У рамках поточного розслідування іспанська поліція заарештувала чотирьох осіб у Малазі та на Тенеріфе та вилучила ювелірні вироби, розкішні годинники, зброю, електронне обладнання та 109 тисяч євро готівкою.

“Операція призвела до конфіскації майже восьми тонн кокаїну, 40 арештів у різних країнах, конфіскації 12,5 мільйонів євро готівкою в різних країнах Європи, 3 мільйонів доларів у Бразилії та заморожування понад 50 мільйонів євро в Сербії”, ‒ розповіли правоохоронці.

Фото: europol.europa.eu Під час операції проти балканського наркокартелю

Фото: europol.europa.eu Під час операції проти балканського наркокартелю

Фото: europol.europa.eu Під час операції проти балканського наркокартелю

Фото: europol.europa.eu Під час операції проти балканського наркокартелю

Фото: europol.europa.eu Під час операції проти балканського наркокартелю

У серпні минулого року іспанська поліція вилучила 9,5 тонни кокаїну, який був захований серед ящиків з бананами в контейнері, який відправлявся з Еквадору в південний іспанський порт Альхесірас. Тоді поліція повідомила, що схованка була найбільшою, яку коли-небудь знаходили в одному контейнері у країні.