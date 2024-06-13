​ЄС пропонує, аби Азербайджан постачав газ через територію України замість російського

Євросоюз запропонував Азербайджану схему, за якою країна транспортуватиме до блоку свій газ через територію України, пише Politico.
Термін дії договору між Україною і РФ про транзит газу закінчується цього року. Оскільки Київ не планує продовжувати контракт, та й Євросоюз не зацікавлений у цьому, тож Брюссель знайшов альтернативний варіант.
Наразі вісім країн блоку все ще залежать від російського газу, ЄС шукав йому альтернативу. Пропозиція Азербайджану є способом зберегти постачання природного палива до Європи, відключивши при цьому Росію.
Пропозицію Брюсселя підтвердив старший радник президента Азербайджану Ільхама Алієва Гікмет Гаджієв. Наразі Баку розглядає варіанти реалізації ідеї ЄС. Про терміни поки мова не йде.
Трубопровід став важливим джерелом енергії для Європи. 2023 року через нього транзитували приблизно 15 мільярдів кубометрів російського газу, які попрямували до Європи. Система пов'язує Польщу, Словаччину, Угорщину, Румунію і Молдову. У разі зупинки транзиту через Україну найбільше постраждає Словаччина. У травні глава словацького уряду Роберт Фіцо їздив до Азербайджану домовлятися щодо цього питання і заявив, що зробить "все політично необхідне" для отримання газу.
Наразі незрозуміло, чи включатиме цей план експорт азербайджанського газу через Росію чи обсяги "обмінюватимуть" між двома країнами до відправки.
- У травні цього року перед початком засідання Ради міністрів ЄС з енергетики єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що Євросоюз не проситиме Україну продовжувати дію угоди про транзит російського газу із компаніями РФ.
- У березні повідомляли про те, що наступної зими в країнах ЄC буде достатньо запасів газу, а покупці залишків російського газу в Центральній Європі працюють над альтернативним імпортом на випадок, якщо транзит блакитного палива через Україну припиниться
- У жовтні 2023 року голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов пояснив, чому наша держава продовжує транзит своє територією російського газу до ЄС. За його словами, Україна продовжує транзит тільки з метою підтримки певних країн Євросоюзу, особливо тих, які не мають виходу до морів.
- Чернишов тоді заявляв, що Україна не має наміру продовжувати дію угоди про транзит блакитного палива з РФ.
- У січні 2024-го Bloomberg писав, що до зупинки транзиту готується ЄС. Європейська комісія провела попередній аналіз потенційних сценаріїв такого розвитку подій. Зокрема, звернули увагу на "Турецький потік", щоб допомогти компенсувати будь-який дефіцит.
- Також це питання мали винести на обговорення міністрів енергетики країн блоку.
- Лунала пропозиція, аби країни та компанії з контрактами, термін дії яких закінчується після 2024 року, все ще могли мати способи забезпечити транзит газу через Україну. Один із методів полягав у тому, аби Росія доставляла газ до кордону з Україною, а компанія ЄС через угоду з українським оператором газотранспортної системи доставляла блакитне паливо до Австрії, Словаччини чи Чехії — країн, найбільш залежних від постачання з Москви.