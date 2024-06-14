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Ізраїльські танки увійшли у західні райони Рафаху

Війська ЦАХАЛу заявляють про цілеспрямовані операції у місті на основі розвідувальної інформації. 

Ізраїльські танки увійшли у західні райони Рафаху
Фото: EPA/UPG

Ізраїльські танки увійшли в західну частину міста Рафах на півдні Смуги Гази, пише The Guardian.

Свідки розповідають, що місто зазнало інтенсивного обстрілу з вертольотів, безпілотників і артилерії.

В Армії оборони Ізраїлю розповідають, що у війська ЦАХАЛу продовжують у місті цілеспрямовані операції на основі розвідувальної інформації. 

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За минулу добу військовослужбовці знищили низку бойовиків ХАМАСу, виявили велику кількість озброєння та шахти тунелів. Наземні війська Ізраїлю знищили вибухові пристрої і об’єкти терористичної інфраструктури.

Ізраїль також продовжує операції у центральній частині Смуги Гази.

  • Рада безпеки ООН на початку тижня проголосувала за оприлюднену президентом США Джо Байденом пропозицію щодо урегулювання війни у Смузі Гази та встановлення режиму припинення вогню.
  • Угоду про припинення вогню у Газі підтримали країни "Великої сімки".
  • Згідно з планом, шлях до миру передбачає три етапи, кожен з яких триватиме по 42 дні. Під час кожного з них діє режим припинення вогню. На першому етапі ізраїльська армія залишить густо населені регіони Смуги Гази, куди зможуть повернутися цивільні. Заручники будуть обміняні на палестинських в'язнів, а до Гази щодня пропускатимуть по 600 вантажівок гуманітарної допомоги.
  • Під час другого етапу ХАМАС та Ізраїль мають розробити та підписати угоду про "постійний мир". А останній етап буде присвячено створенню глобального проєкту реконструкції та відновлення інфраструктури Смуги Гази.
  • Ізраїль готовий до призупинення війни з ХАМАС на 42 дні для повернення своїх заручників, однак Нетаньягу не готовий до повного завершення бойових дій.
  • Вчора стало відомо, що ХАМАС запропонував численні зміни до підтриманої США пропозиції щодо припинення вогню. Деякі з цих змін виявилися нездійсненними.
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