Ізраїльські танки увійшли у західні райони Рафаху

Війська ЦАХАЛу заявляють про цілеспрямовані операції у місті на основі розвідувальної інформації.

Ізраїльські танки увійшли в західну частину міста Рафах на півдні Смуги Гази, пише The Guardian.

Свідки розповідають, що місто зазнало інтенсивного обстрілу з вертольотів, безпілотників і артилерії.

В Армії оборони Ізраїлю розповідають, що у війська ЦАХАЛу продовжують у місті цілеспрямовані операції на основі розвідувальної інформації.

За минулу добу військовослужбовці знищили низку бойовиків ХАМАСу, виявили велику кількість озброєння та шахти тунелів. Наземні війська Ізраїлю знищили вибухові пристрої і об’єкти терористичної інфраструктури.

Ізраїль також продовжує операції у центральній частині Смуги Гази.