Ізраїльські танки увійшли у західні райони Рафаху

Ізраїльські танки увійшли в західну частину міста Рафах на півдні Смуги Гази, пише The Guardian.
Свідки розповідають, що місто зазнало інтенсивного обстрілу з вертольотів, безпілотників і артилерії.
В Армії оборони Ізраїлю розповідають, що у війська ЦАХАЛу продовжують у місті цілеспрямовані операції на основі розвідувальної інформації.
За минулу добу військовослужбовці знищили низку бойовиків ХАМАСу, виявили велику кількість озброєння та шахти тунелів. Наземні війська Ізраїлю знищили вибухові пристрої і об’єкти терористичної інфраструктури.
Ізраїль також продовжує операції у центральній частині Смуги Гази.
- Рада безпеки ООН на початку тижня проголосувала за оприлюднену президентом США Джо Байденом пропозицію щодо урегулювання війни у Смузі Гази та встановлення режиму припинення вогню.
- Угоду про припинення вогню у Газі підтримали країни "Великої сімки".
- Згідно з планом, шлях до миру передбачає три етапи, кожен з яких триватиме по 42 дні. Під час кожного з них діє режим припинення вогню. На першому етапі ізраїльська армія залишить густо населені регіони Смуги Гази, куди зможуть повернутися цивільні. Заручники будуть обміняні на палестинських в'язнів, а до Гази щодня пропускатимуть по 600 вантажівок гуманітарної допомоги.
- Під час другого етапу ХАМАС та Ізраїль мають розробити та підписати угоду про "постійний мир". А останній етап буде присвячено створенню глобального проєкту реконструкції та відновлення інфраструктури Смуги Гази.
- Ізраїль готовий до призупинення війни з ХАМАС на 42 дні для повернення своїх заручників, однак Нетаньягу не готовий до повного завершення бойових дій.
- Вчора стало відомо, що ХАМАС запропонував численні зміни до підтриманої США пропозиції щодо припинення вогню. Деякі з цих змін виявилися нездійсненними.