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Трамп назвав Мілвокі "жахливим містом" - там його мають офіційно висунути в президенти

Гостроти ситуації додає велика кількість афроамериканського населення у місті. 

Трамп назвав Мілвокі "жахливим містом" - там його мають офіційно висунути в президенти
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Під час закритого засідання Республіканської партії Дональд Трамп вжив слова "жахливе місто" відносно Мілвокі, штат Вісконсин - саме там 15-18 липня відбудеться з'їзд, на якому мільярдера офіційно оголосять кандидатом у президенти.

Як пише Reuters, партія свідомо обрала для свого заходу саме той штат, де може бути визначена доля голосування, адже у Вісконсині немає очевидного фаворита у президентських перегонах. Проте Мілвокі, де проживає значна частка афроамериканського населення, традиційно вважається прихильним до демократів. 

Очільник кампанії Джо Байдена у Мілвокі Гаррен Рендольф заявив, що "Трамп може не приїздити до нашого міста, якщо вважає його таким жахливим". Натомість у штабі республіканця його слова пояснили як скаргу на рівень злочинності та масштабні фальсифікації виборів. 

Трамп досі стверджує, що у 2020 році саме він здобув перемогу у Вісконсині, хоча підрахунок голосів показав перевагу Джо Байдена у 24 тисячі голосів. 

Для політика це вже не перша скандальна заява про міста, де є значне представництво афроамериканців та сильні позиції демократів. Після виборів 2020 року він назвав Детройт та Філадельфію "одними з найбільш політично корумпованих міст Америки". 

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