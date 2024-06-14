Трамп назвав Мілвокі "жахливим містом" - там його мають офіційно висунути в президенти

Під час закритого засідання Республіканської партії Дональд Трамп вжив слова "жахливе місто" відносно Мілвокі, штат Вісконсин - саме там 15-18 липня відбудеться з'їзд, на якому мільярдера офіційно оголосять кандидатом у президенти.

Як пише Reuters, партія свідомо обрала для свого заходу саме той штат, де може бути визначена доля голосування, адже у Вісконсині немає очевидного фаворита у президентських перегонах. Проте Мілвокі, де проживає значна частка афроамериканського населення, традиційно вважається прихильним до демократів.

Очільник кампанії Джо Байдена у Мілвокі Гаррен Рендольф заявив, що "Трамп може не приїздити до нашого міста, якщо вважає його таким жахливим". Натомість у штабі республіканця його слова пояснили як скаргу на рівень злочинності та масштабні фальсифікації виборів.

Трамп досі стверджує, що у 2020 році саме він здобув перемогу у Вісконсині, хоча підрахунок голосів показав перевагу Джо Байдена у 24 тисячі голосів.

Для політика це вже не перша скандальна заява про міста, де є значне представництво афроамериканців та сильні позиції демократів. Після виборів 2020 року він назвав Детройт та Філадельфію "одними з найбільш політично корумпованих міст Америки".