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Ліван запустив понад сотню ракет по Ізраїлю, – ЗМІ

Також з території Лівану випустили безпілотники.

Ліван запустив понад сотню ракет по Ізраїлю, – ЗМІ
Ізраїльська система ППО «Залізний купол» працює по ракетах, випущених з Сектора Газа , 07 серпня 2022 р.
Фото: EPA/UPG

У четвер, 13 червня, з території Лівану по Ізраїлю було випущено понад 100 ракет, а також безпілотники, які атакували півноч Ізраїлю.

Про це повідомляє видання Ynet.

Частину повітряних цілей перехопили засоби протиповітряної оборони, а інші впали на відкритих територіях, спричинивши пожежі щонайменше в 15 місцях.

У районі Цфата на півночі Ізраїлю винищувачі намагалися перехопити безпілотники, які прилетіли з Лівану.

Будівлі в кількох районах зазнали прямих влучень, відомо про руйнування. Відомо про двох поранених чоловіків. 

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