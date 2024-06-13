Ліван запустив понад сотню ракет по Ізраїлю, – ЗМІ

У четвер, 13 червня, з території Лівану по Ізраїлю було випущено понад 100 ракет, а також безпілотники, які атакували півноч Ізраїлю.
Про це повідомляє видання Ynet.
Частину повітряних цілей перехопили засоби протиповітряної оборони, а інші впали на відкритих територіях, спричинивши пожежі щонайменше в 15 місцях.
У районі Цфата на півночі Ізраїлю винищувачі намагалися перехопити безпілотники, які прилетіли з Лівану.
Будівлі в кількох районах зазнали прямих влучень, відомо про руйнування. Відомо про двох поранених чоловіків.
- Сполучені Штати стурбовані тим, що військові дії на кордоні Ізраїлю та Лівану можуть перерости у повномасштабну війну.