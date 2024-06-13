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Глава Пентагону спростував інформацію про можливість надання Україні систем Patriot із Польщі

США працюють над постачанням інших засобів.

Глава Пентагону спростував інформацію про можливість надання Україні систем Patriot із Польщі
Ллойд Остін

Сполучені Штати Америки не мають планів надавати додаткові системи ППО Patriot Україні, зокрема, ті, що розміщені у Польщі.

Таку заяву зробив міністр оборони США Ллойд Остін, пише "Європейська правда".

"Не буде змін у нашому покритті Patriot Польщі. Щоб дати Україні те, що потрібно, ми працюємо з іншими, щоб надати їй спроможності", – сказав очільник Пентагону.

Остін підкреслив, що уже багато місяців для Вашингтона залишається пріоритетом посилення української протиповітряної оборони. Крім того, США постачають і інші спроможності, як-от ракети-перехоплювачі.

"В мене сьогодні немає оголошень стосовно Patriot, але ми працюємо, щоб надати їм можливості якомога швидше", – додав міністр оборони США.

  • 11 червня The New York Times повідомило, що адміністрація президента США Джо Байдена погодила надання Україні другої системи протиповітряної оборони Patriot. Видання писало, що система ППО може стати на захист українського неба за лічені дні, бо наразі перебуває в Польщі.
  • Голова Бюро нацбезпеки Польщі Яцек Сєвєра заявив, що переміщення всієї батареї Patriot в Україну небезпечним.
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