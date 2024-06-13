Глава Пентагону спростував інформацію про можливість надання Україні систем Patriot із Польщі

Сполучені Штати Америки не мають планів надавати додаткові системи ППО Patriot Україні, зокрема, ті, що розміщені у Польщі.

Таку заяву зробив міністр оборони США Ллойд Остін, пише "Європейська правда".

"Не буде змін у нашому покритті Patriot Польщі. Щоб дати Україні те, що потрібно, ми працюємо з іншими, щоб надати їй спроможності", – сказав очільник Пентагону.

Остін підкреслив, що уже багато місяців для Вашингтона залишається пріоритетом посилення української протиповітряної оборони. Крім того, США постачають і інші спроможності, як-от ракети-перехоплювачі.

"В мене сьогодні немає оголошень стосовно Patriot, але ми працюємо, щоб надати їм можливості якомога швидше", – додав міністр оборони США.