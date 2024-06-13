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Голова Бюро нацбезпеки Польщі вважає переміщення всієї батареї Patriot в Україну небезпечним

Яцек Сєвєр зазначив, що повітряний простір Польщі тричі порушували крилаті ракети за останні два роки. Це коштувало життя двох громадян Польщі. Раніше ЗМІ повідомили, що Байден погодив передачу Україні другої системи протиповітряної оборони Patriot з Польщі.

Голова Бюро нацбезпеки Польщі вважає переміщення всієї батареї Patriot в Україну небезпечним
Яцек Сєвєра
Фото: EPA/UPG

Голова Бюро нацбезпеки Польщі Яцек Сєвєра вважає переміщення всієї батареї Patriot в Україну небезпечним. Про це повідомляє пресслужба польського президента.  

“Я попросив зустрічі з моїм американським колегою Джейком Салліваном, щоб поговорити про це питання, оскільки ця інформація викликає занепокоєння”, – сказав Яцек Сєвєра під час ранкової розмови на Radio ZET, посилаючись на інформацію ЗМІ про передачу американських системи Patriot з Польщі в Україну.

Міністр зазначив, що “ми є країною, через яку проходить більшість військової допомоги; країни, повітряний простір якої тричі порушували крилаті ракети за останні два роки”. 

“Це коштувало життя двох громадян, ми – країна, яка має ключове значення для забезпечення не лише України, а й усієї системи стримування та підготовки до можливої оборони на східному фланзі”, – аргументував голова Бюро нацбезпеки.

Яцек Сєвєра під час розмови нагадав, що “розгортання військ починається передусім із захисту власних формувань, тобто з протиповітряної оборони”. Він додав, що необхідно захищати інфраструктуру та угруповання власних військ.

“Кожна батарея та пускова установка Patriot на території Республіки Польща посилює безпеку”, – зазначив голова Бюро нацбезпеки.

Він підкреслив, що “батареї Patriot можна розділити або перемістити в деяких конфігураціях”. За його словами, переміщення всієї батареї Patriot було б "дуже небезпечним".

11 червня видання The New York Times повідомило, що адміністрація президента США Джо Байдена погодила надання Україні другої системи протиповітряної оборони Patriot. Видання зазначає, що система ППО може стати на захист українського неба за лічені дні, бо наразі перебуває в Польщі.

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