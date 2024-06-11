Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Німеччині, виступив із промовою у Бундестазі.

Як передає The Guardian, глава держави подякував партнерам за підтримку і заявив - він упевнений, що війну вдасться закінчити спільними зусиллями союзників і партнерів України.

Zelenskyy arrives at German Bundestag.



Full house — almost: Members of the far-right AfD and the far-left BSW parties are absent.



I let you draw your own conclusions… pic.twitter.com/t8T0QSSVzb — Hans von der Burchard (@vonderburchard) June 11, 2024

"Ми закінчимо цю війну на користь України та на користь всієї Європи, всіх нас. І на користь усіх, хто прийде після нас. Ми закінчимо цю війну на наших умовах", - сказав Президент.

Зеленський згадав поділ Німеччини на Східну і Західну, і підкреслив, що "розділена Німеччина ніколи не була щасливою".

"Вам не потрібно, щоб я вам це казав, ви знаєте це з власного досвіду. Ось чому можна зрозуміти, чому ми, українці, боремося зі спробами розділити нас… Чому ми робимо все, абсолютно все, щоб не дозволити створити стіну в нашій країні… Росія має заплатити за шкоду, яку її вторгнення завдало нашій країні та нашому народу. У наших інтересах, щоби Росія програла", - сказав глава держави.

Зеленський заявив, що закінчення війни потенційно ближче, ніж будь-хто міг передбачити.

"Ви, напевно, пам'ятаєте, що за рік чи два до падіння Берлінської стіни ніхто не міг передбачити, як швидко це може статися. Комусь здавалося, що стіна залишиться назавжди. Але стіна зникла... А зараз, коли люди кричать, що Путін житиме вічно, і цій війні немає кінця, це не так. Це ілюзія, яку можна зруйнувати пристрастю, рішеннями, успіхом. І ми зробимо це разом", - додав Президент.

Виступ Зеленського проігнорувала більшість депутатів від ультраправої партії АдГ. У той час, коли майже вся сесійна зала аплодувала українському президенту, ті депутати від АдГ, які були присутні, відмовилися це робити.

АдГ виступає за те, аби Німеччина відновила свої стосунки із Росією і перестала надавати Україні військову допомогу.