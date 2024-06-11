Померла військовослужбовиця Шура (Ялта) Рязанцева (уточнено)

Про її смерть повідомила сестра Валерія.

Померла відома українська військовослужбовиця Олександра (Шура) Рязанцева із позивним "Ялта".

Про це повідомила її сестра Валерія Рязанцева.

"На превеликий жаль, Шурочки більше немає", – написала Валерія у фейсбуці.

Як саме померла українська захисниця і де це сталося спершу було невідомо. Згодом пресслужба 78 бригади повідомила "Суспільному", що причиною смерті стала серцева недостатність. Захисниця померла в лікарні.

2 червня Шурі виповнилося 40 років.