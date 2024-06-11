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Померла військовослужбовиця Шура (Ялта) Рязанцева (уточнено)

Про її смерть повідомила сестра Валерія.

Померла військовослужбовиця Шура (Ялта) Рязанцева (уточнено)
Шура Рязарцева
Фото: Шура Рязанцева, фейсбук

Померла відома українська військовослужбовиця Олександра (Шура) Рязанцева із позивним "Ялта". 

Про це повідомила її сестра Валерія Рязанцева. 

"На превеликий жаль, Шурочки більше немає", – написала Валерія у фейсбуці.

Як саме померла українська захисниця і де це сталося спершу було невідомо. Згодом пресслужба 78 бригади повідомила "Суспільному", що причиною смерті стала серцева недостатність. Захисниця померла в лікарні. 

2 червня Шурі виповнилося 40 років.

  • Шура Рязанцева родом із Криму
  • Була учасницею Майдану, витягувала поранених учасників Революції гідності на Інститутській вулиці. 
  • Її історія увійшла до документальної стрічки "Жіноче обличчя революції". 
  • До повномасштабного вторгнення працювала художником по костюмах та стилістом на телебаченні та в кіно. Одягала акторів "Кварталу 95" і Володимира Зеленського. Про це вона розповідала у інтерв'ю Суспільному. 
  • 24 лютого 2022 року Олександра пішла до Солом’янського військкомату Києва Згодом вступила до підрозділу тероборони, а в останні місяці життя проходила службу у новому військовому підрозділі при ДШВ.
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