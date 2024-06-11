Генштаб: Росія активізувалася на Харківському напрямку

Від початку дня найбільшу активність окупанти мають на Покровському та Лиманському напрямках. Там відбулося та триває близько половини від усіх боєзіткнень за сьогодні.
Станом на 13: 00 загальна кількість бойових зіткнень на лінії фронту склала 51. Про це повідомили в Генеральному штабі.
Ворог активізувався Харківському напрямку. Відбито три атаки в районах Вовчанська та Глибокого. Російські терористи застосовують КАБи та некеровані ракети по районах Бугаївки, Вовчанська, Ізбицького і Вовчанських Хуторів. Б’ють з повітряного простору над територією російської федерації, з напрямку Бєлгорода та Шебекіного.
Тривають бойові дії на Лиманському напрямку. Наші захисники відбили дев’ять наступальних і штурмових дій поблизу Тернів, Невського, Торського та Серебрянського Лісу. В районах Дружелюбівки та Греківки ворог продовжує атакувати. Досить активно окупанти на напрямку російські терористи застосовують КАБи – сім керованих авіабомб ворог скинув у район Сіверська, чотири – неподалік Невського, та одну – поблизу Дружелюбівки.
На Покровському напрямку найбільш гаряче. Кількість боїв ворога та захисників за сьогодні зросла до 14, дев'ять тривають. Найбільша активність окупантів – в районі Новоолександрівки.
На Времівському напрямку відбито ворожу атаку біля Урожайного.
На Оріхівському напрямку відбили п’ять спроб ворога покращити свої позиції в районах населених пунктів Щербаки, Новопрокопівка та Мала Токмачка. Біля останнього ворог задіяв авіацію – скинув чотири авіабомби.
На Придніпровському напрямку по три КАБи російські окупанти застосували по районах Токарівки і Тягинки.
На решті напрямків обстановка без особливих змін.
- Протягом минулої доби відбулось загалом 100 бойових зіткнень. За минулу добу загалом російські терористи завдали 62 авіаційних удари, зокрема застосувавши 95 КАБ. Російські окупанти здійснили близько 4000 обстрілів, зокрема 149 з застосування реактивних систем залпового вогню.
- На Харківському напрямку загинув командир батальйону ОУН Микола Коханівський.