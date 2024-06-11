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Генштаб: Росія активізувалася на Харківському напрямку

Найбільша кількість боєзіткнень від початку доби – в Донецькій області. 

Генштаб: Росія активізувалася на Харківському напрямку
Підбитий український танк неподалік Многопілля
Фото: Маркіян Лисейко

Від початку дня найбільшу активність окупанти мають на Покровському та Лиманському напрямках. Там відбулося та триває близько половини від усіх боєзіткнень за сьогодні. 

Станом на 13: 00 загальна кількість бойових зіткнень на лінії фронту склала 51. Про це повідомили в Генеральному штабі.

Ворог активізувався Харківському напрямку. Відбито три атаки в районах Вовчанська та Глибокого. Російські терористи застосовують КАБи та некеровані ракети по районах Бугаївки, Вовчанська, Ізбицького і Вовчанських Хуторів. Б’ють з повітряного простору над територією російської федерації, з напрямку Бєлгорода та Шебекіного.

Тривають бойові дії на Лиманському напрямку. Наші захисники відбили дев’ять наступальних і штурмових дій поблизу Тернів, Невського, Торського та Серебрянського Лісу. В районах Дружелюбівки та Греківки ворог продовжує атакувати. Досить активно окупанти на напрямку російські терористи застосовують КАБи – сім керованих авіабомб ворог скинув у район Сіверська, чотири – неподалік Невського, та одну – поблизу Дружелюбівки.

На Покровському напрямку найбільш гаряче. Кількість боїв ворога та захисників за сьогодні зросла до 14, дев'ять тривають. Найбільша активність окупантів – в районі Новоолександрівки. 

На Времівському напрямку відбито ворожу атаку біля Урожайного.

На Оріхівському напрямку відбили п’ять спроб ворога покращити свої позиції в районах населених пунктів Щербаки, Новопрокопівка та Мала Токмачка. Біля останнього ворог задіяв авіацію – скинув чотири авіабомби.

На Придніпровському напрямку по три КАБи російські окупанти застосували по районах Токарівки і Тягинки. 

На решті напрямків обстановка без особливих змін. 

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