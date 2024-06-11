Фаріон опублікувала наказ про поновлення її на посаді професорки і закликала "покарати замовників її звільнення"

Їй також виплатять 123 927 гривень зарплати за період вимушеного прогулу.

Ірину Фаріон офіційно поновили на посаді професорки кафедри у Львівській політехніці.

Про це вона повідомила у Telegram і опублікувала відповідний наказ ректора університету Юрія Бобала.

Зі спеціального фонду університету їй також виплатять 123 927 гривень зарплати за період вимушеного прогулу.

"Правда — то штука колюча і красива, як троянда. Боротьба за Правду — це ядро життя. І ми з Вами це ядро штовхали впродовж пів року з усіх сил — і перемогли! Дякую всім за підтримку: на вічі, в судових залах, у відкритому листі, в публічному просторі, на моїх численних зустрічах з вами по всій країні", - написала Фаріон.

Вона також додала, що слід "виявити і покарати" замовників її звільнення.

Що відомо про справу