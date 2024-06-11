Фаріон опублікувала наказ про поновлення її на посаді професорки і закликала "покарати замовників її звільнення"

Ірину Фаріон офіційно поновили на посаді професорки кафедри у Львівській політехніці.
Про це вона повідомила у Telegram і опублікувала відповідний наказ ректора університету Юрія Бобала.
Зі спеціального фонду університету їй також виплатять 123 927 гривень зарплати за період вимушеного прогулу.
"Правда — то штука колюча і красива, як троянда. Боротьба за Правду — це ядро життя. І ми з Вами це ядро штовхали впродовж пів року з усіх сил — і перемогли! Дякую всім за підтримку: на вічі, в судових залах, у відкритому листі, в публічному просторі, на моїх численних зустрічах з вами по всій країні", - написала Фаріон.
Вона також додала, що слід "виявити і покарати" замовників її звільнення.
Що відомо про справу
- 15 листопада минулого року екснардепку Ірину Фаріон звільнили із посади професорки у Львівській політехніці, де вона працювала на кафедрі української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук. Це сталося після того, як вона заявила, що не вважає українцями російськомовних бійців "Азову" і 3-ї штурмової бригади, якщо вони не можуть говорити українською. Національний університет "Львівська політехніка", де викладає Фаріон, заявив, що заклад не несе відповідальності за її висловлювання поза університетом. Омбудсман Дмитро Лубінець через це звернувся до СБУ, аби спецслужба надала оцінку її висловлюванням.
- СБУ відкрила кримінальну справу проти мовознавиці. Слідчі проводили експертизи скандальних висловлювань та публікацій, а також епізод з оприлюдненням листа від студента з окупованого Криму.
- У грудні Фаріон подала позов до суду щодо звільнення. Предмет позову - "визнання незаконним та скасування наказу про звільнення”.
- У лютому цього року Галицький районний суд Львова відмовив Фаріон у поновленні на посаді. Згодом вона відреагувала на рішення суду, назвавши його "замовною політичною публіцистикою, що є повною дискваліфікацією львівського судді".
- 29 травня 2024 року Львівський апеляційний суд постановив поновити Фаріон на посаді професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки, а також стягнути на користь науковиці заробіток за період вимушеного прогулу майже 124 тисячі гривень.