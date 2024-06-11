СБУ оголосила підозру ексзаступнику мера Куп'янська, який перейшов на бік ворога

Служба безпеки зібрала докази державної зради та колабораційної діяльності з боку колишнього заступника Куп'янського міського голови, який до того ж був діючим депутатом міської ради.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, від початку повномасштабного вторгнення та окупації росіянами Куп'янського району 60-річний посадовець перейшов на бік ворога і отримав фейкову посаду.

У червні 2022 року він добровільно уклав трудовий договір з гауляйтером Харківської області від РФ і став виконуючим обов'язки заступника голови так званої "военно-гражданской администрации Купянского района".

Росіяни довірили зраднику займатися питаннями організаційного, економічного та так званого "гуманітарного характеру" - він узгоджував з ворожими військами пересування громадян окупованими територіями Куп’янського району.

Крім цього, колаборант допомагав росіянам створювати картинку нормальної життєдіяльності громад на окупованих територіях. Зокрема, він контролював роботу пунктів видачі місцевому населенню одноразової грошової допомоги у сумі 10 тисяч російських рублів. Проте, за виконання своїх обов’язків чоловік отримував 140 тис російських рублів на місяць.

Напередодні деокупації зрадник разом з російськими військами втік із Куп'янська і наразі переховується на непідконтрольній території. Йому заочно повідомлено про підозру за двома статтями: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність). За такі злочини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.