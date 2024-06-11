Шольц анонсував поставку третьої системи Patriot, систем IRIS-T, ракет і боєприпасів

Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що протягом найближчих місяців його країна поставить Україні третю систему Patriot, установку IRIS-T, снаряди, ракети та боєприпаси. Про це він сказав у Берліні на конференції щодо відновлення України.
Він пообіцяв, що поставки почнуться вже в наступні тижні і місяці. Шольц звернувся до присутніх на конференції з закликом підтримати німецьку ініціативу з посилення української ППО "всім, чим можете".
"Найкраща відбудова – та, яку не потрібно проводити", – сказав він.
Шольц додав, що відновлення і відбудова країни потребуватимуть не менш як $500 млрд. Він вважає, що безпекові гарантії, які з Україною підписала Німеччина і ще понад десять країн, зокрема є гарантіями для бізнесу.
Він пообіцяв, що на саміті Group of 7, який днями відбуватиметься в Італії, виступатиме за "далекосяжні та довгострокові гарантії для України".
Однак без приватного капіталу у відновленні не обійтися, переконаний німецький канцлер. Уже сотні німецьких підприємств працюють в Україні.
Він звернув увагу, що коли йдеться про відновлення України, то йдеться про відновлення країни, що стане членом Євросоюзу.
- Конференція з відновлення України проходитиме два дні під гаслом "Єдині в обороні. Єдині в відновленні. Сильніші разом". Участь у заході бере президент Володимир Зеленський.
- Серед тем, окрім відновлення, йтиметься про безпекові питання та гуманітарну сферу.