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Шольц анонсував поставку третьої системи Patriot, систем IRIS-T, ракет і боєприпасів

Поставки почнуться вже найближчими тижнями.

Шольц анонсував поставку третьої системи Patriot, систем IRIS-T, ракет і боєприпасів
Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц спілкуються під час конференції з питань відновлення Украї
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що протягом найближчих місяців його країна поставить Україні третю систему Patriot, установку IRIS-T, снаряди, ракети та боєприпаси. Про це він сказав у Берліні на конференції щодо відновлення України. 

Він пообіцяв, що поставки почнуться вже в наступні тижні і місяці. Шольц звернувся до присутніх на конференції з закликом підтримати німецьку ініціативу з посилення української ППО "всім, чим можете".

"Найкраща відбудова – та, яку не потрібно проводити", – сказав він.

Шольц додав, що відновлення і відбудова країни потребуватимуть не менш як $500 млрд. Він вважає, що безпекові гарантії, які з Україною підписала Німеччина і ще понад десять країн, зокрема є гарантіями для бізнесу.

Він пообіцяв, що на саміті Group of 7, який днями відбуватиметься в Італії, виступатиме за "далекосяжні та довгострокові гарантії для України".

Однак без приватного капіталу у відновленні не обійтися, переконаний німецький канцлер. Уже сотні німецьких підприємств працюють в Україні. 

Він звернув увагу, що коли йдеться про відновлення України, то йдеться про відновлення країни, що стане членом Євросоюзу.

  • Конференція з відновлення України проходитиме два дні під гаслом "Єдині в обороні. Єдині в відновленні. Сильніші разом". Участь у заході бере президент Володимир Зеленський.
  • Серед тем, окрім відновлення, йтиметься про безпекові питання та гуманітарну сферу.
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