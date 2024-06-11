Укренерго збільшило години обмеження електропостачання на сьогодні

Укренерго збільшило графіки обмеження постачання електроенергії: вони діятимуть з 14 до 23:00. Раніше планували обмеження з 14 до 19 години, але довелося збільшити у зв'язку зі зростанням споживання у спеку.

Окрім того, електростанції не відновлені після атак, тож не можуть генерувати стільки ж енергії, як раніше. Про це повідомили в Укренерго.

"Причина – споживання у спеку продовжує зростати і показує відсутність економії. Водночас, українські електростанції через масштабні пошкодження не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак. Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі. Тому Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів", – йдеться у повідомленні.

Більше на цю тему читайте в матеріалі "Стає все жаркіше: як вижити у спеку без кондиціонерів і чому тут треба штурхати владу своїх міст".