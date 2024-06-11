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У лікарні помер один із постраждалих унаслідок вчорашнього удару росіян по Харкову

Російська армія скинула три керовані авіабомби на місто.

У лікарні помер один із постраждалих унаслідок вчорашнього удару росіян по Харкову
Ігор Терехов
Фото: скрін відео

У лікарні помер один із постраждалих унаслідок авіаударів, завданих росіянами по Харкову в понеділок увечері.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"У лікарні сьогодні вранці помер потерпілий від учорашнього обстрілу, той самий, якого дві години наші рятувальники витягували з-під завалів", - написав Терехов у Telegram.

Як повідомлялося, унаслідок авіаударів, завданих ЗС РФ по Київському і Салтівському районах Харкова ввечері 10 червня, постраждали вісім осіб: п'ятеро чоловіків та три жінки. Також пошкоджено 70 гаражів та 22 автівки. 

Один із боєприпасів не розірвався, тому людей тимчасово відселяють із будинку для проведення детонації.

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