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Сили оборони за добу ліквідували 1100 російських окупантів і збили ворожий літак

Загалом Росія вже втратила в Україні 520850 військових. 

Сили оборони за добу ліквідували 1100 російських окупантів і збили ворожий літак
Фото: Сухопутні війська

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1100 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 520850 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 520850 (+1100) осіб 
  • танків ‒ 7902 (+23) 
  • бойових броньованих машин ‒ 15176 (+32)
  • артилерійських систем – 13690 (+46) 
  • РСЗВ – 1099 (+1) 
  • засоби ППО ‒ 842 (+5)
  • літаків – 359 (+1) 
  • гелікоптерів – 326 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11023 (+13) 
  • крилаті ракети ‒ 2278 (+0) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0) 
  • підводні човни - 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18676 (+58) 
  • спеціальна техніка ‒ 2288 (+21).

Дані уточнюються. 

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