Сили оборони за добу ліквідували 1100 російських окупантів і збили ворожий літак

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1100 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 520850 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 520850 (+1100) осіб
- танків ‒ 7902 (+23)
- бойових броньованих машин ‒ 15176 (+32)
- артилерійських систем – 13690 (+46)
- РСЗВ – 1099 (+1)
- засоби ППО ‒ 842 (+5)
- літаків – 359 (+1)
- гелікоптерів – 326 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11023 (+13)
- крилаті ракети ‒ 2278 (+0)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18676 (+58)
- спеціальна техніка ‒ 2288 (+21).
Дані уточнюються.