Росіяни атакували 8 громад Сумщини

Під час обстрілів у області пролунало 93 вибухи.

Сьогодні, 10 червня, російських обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Есманьська, Великописарівська, Есманьська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 93 вибухи.

По Великописарівській та Краснопільській громадам росіяни вдарили з артилерії, мінометів та дронами.

Есманьську громаду окупанти атакували з мінометів а дронами.

Також дронами армія РФ вдарила по Миколаївській та Білопільській громадам.

А по Хотінській та Зноб-Новгородській громадам російські військові били з мінометів.