ЗСУ: російська армія просувається поряд з основною лінією оборони Часового Яру

Однак окупанти не перетнули головної лінії оборони українських захисників.

Ситуація навколо Часового Яру залишається напруженою. Російська армія на Краматорському напрямку збільшує кількість штурмів. Окупанти просуваються поряд з основною лінією оборони Часового Яру, однак не перетнули її.

Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин у коментарі LIGA.net.

"Загарбники активно просуваються на схід від нього у цьому мікрорайоні", — ідеться в повідомленні.

За словами речника, відео, яке поширюють у соцмережах, мовляв, окупанти йдуть вулицями Часового Яру, було зняте в мікрорайоні "Канал".

"Ворог намагається здійснювати наступальні дії на Часів Яр у районі "Новий" та мікрорайоні "Канал", а також штурмувати позиції ЗСУ в напрямку Кліщіївки, Іванівського та Андріївки. Під час атак росіяни застосовують не лише піхотні підрозділи, але й брьоновані машини, танки", — додав Волошин.