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ЗСУ: російська армія просувається поряд з основною лінією оборони Часового Яру

Однак окупанти не перетнули головної лінії оборони українських захисників.

ЗСУ: російська армія просувається поряд з основною лінією оборони Часового Яру
Часів Яр
Фото: t.me/operativnoZSU/85626

Ситуація навколо Часового Яру залишається напруженою. Російська армія на Краматорському напрямку збільшує кількість штурмів. Окупанти просуваються поряд з основною лінією оборони Часового Яру, однак не перетнули її.

Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин у коментарі LIGA.net.

"Загарбники активно просуваються на схід від нього у цьому мікрорайоні", — ідеться в повідомленні.

За словами речника, відео, яке поширюють у соцмережах, мовляв, окупанти йдуть вулицями Часового Яру, було зняте в мікрорайоні "Канал".

"Ворог намагається здійснювати наступальні дії на Часів Яр у районі "Новий" та мікрорайоні "Канал", а також штурмувати позиції ЗСУ в напрямку Кліщіївки, Іванівського та Андріївки. Під час атак росіяни застосовують не лише піхотні підрозділи, але й брьоновані машини, танки", — додав Волошин.

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