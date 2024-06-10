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Упродовж дня росіяни обстріляли три громади Дніпропетровщини, пошкоджені житлові будинки

Ворог пошкодив адмінбудівлю, інфраструктурний об’єкт, багатоквартирний будинок і комунальне підприємство.

Упродовж дня росіяни обстріляли три громади Дніпропетровщини, пошкоджені житлові будинки
обстріли Дніпропетровської області
Фото: Сергій Лисак

Під обстрілами російської армії опинилися Нікополь, Мирівська та Марганецька громади Дніпропетровщини. Окупанти атакували дронами-камікадзе і завдавали ударів артилерією.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Російські окупанти цілили дронами-камікадзе та артилерією по Нікополю, Мирівській та Марганецькій громадах. Унаслідок обстрілів постраждав чоловік. 

Також пошкоджені адмінбудівля, інфраструктурний об’єкт, багатоквартирний будинок, комунальне підприємство. Понівечені 6 приватних будинків й 2 господарські споруди.

Потрощені мікроавтобус, 2 легковики і причіп. Зачепило лінії електропередач.

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