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Понад 3800 цивільних та 2200 військовополонених визнали потерпілими від тортур окупантів

Назвати точну кількість постраждалих неможливо, адже люди досі утримуються на тимчасово окупованих територіях та на території Росії. 

Понад 3800 цивільних та 2200 військовополонених визнали потерпілими від тортур окупантів
Злочини росіян, фото ілюстративне
Фото: Пресслжба ГУ Нацполіції у Харківській області

Прокурори зафіксували тисячі випадків катування російськими військовими цивільних та військовополонених українців.

Як повідомили у Офісі генпрокурора, попри масове застосування тортур з боку російських військових, назвати точну кількість постраждалих неможливо, адже люди досі утримуються на тимчасово окупованих територіях та на території країни-агресора.

"Наразі Офісом Генпрокурора зареєстровано понад 450 кримінальних проваджень за фактами жорстокого поводження та катувань військовополонених та понад 2 100 за фактами катування цивільних осіб. Потерпілими від тортур і нелюдського поводження визнано понад 3 800 цивільних і понад 2 200 військовополонених", – сказав генпрокурор України Андрій Костін.

Про масовість таких злочинів свідчать і катівні, знайдені на звільнених територіях. 

Зокрема, виявили понад 160 катівень та місць несвободи, де окупанти утримували та катували людей. Найбільше таких місць виявлено на Чернігівщині – 44, а також Харківщині – 25 та в Запорізькій області – 18.

Загалом за жорстоке поводження з цивільними повідомлено про підозру 265 особам. 

Завершено розслідування і направлено до суду обвинувальні акти щодо 207 осіб. 73 воєнні злочинці вже отримали вироки за тортури і жорстоке поводження з цивільними. За злочини проти українських військовополонених повідомлено про підозру 12 особам.

"Складно встановлювати особи тих, хто вчиняє злочини, тому що це здебільшого відбувається на території країни-агресора. Але ми дуже активно працюємо над встановленням всіх обставин. Особливо над встановленням тих, хто не тільки вчиняє злочини, а й стоїть за цим злом. Тих, хто надає команди таким чином поводитись з нашими цивільними та військовополоненими", – додав Костін. 

Крім того, Офіс Генерального прокурора співпрацює з Міжнародним кримінальним судом щодо цих злочинів.

Від початку грудня 2023 року російські військові, ймовірно, стратили щонайменше 15 українських військовослужбовців під час спроби здатися в полон, і, можливо, ще шістьох, які здавалися або вже здалися.

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