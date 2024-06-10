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Російські окупанти створюють загороджувальні загони кадирівців на кордоні з Харківщиною — ЗСУ

Загороджувальні загони росармії слугуватимуть для перегрупування ворога біля кордону Харківської області.

Російські окупанти створюють загороджувальні загони кадирівців на кордоні з Харківщиною — ЗСУ
Армія окупантів
Фото: соцмережі окупантів

Армія РФ створює загороджувальні загони з кадирівців, які слугуватимуть для перегрупування ворога біля кордону Харківської області.

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

"Є інформація, що вони будуть розміщувати десь ці підрозділи задля того, щоб противник здійснював перегрупування своїх військ, на підтримку своїх дій ворог дотримується такої тактики виставлення загороджувальних загонів з числа якраз особового складу підрозділу "Ахмат", — розповідає Волошин.

Такі підрозділи окупанти розміщуватимуть на півночі Харківської області, де, зокрема, російська армія зазнала найбільше втрат і змушена маневрувати резервами.

"Ворожа армія змушена переміщувати підрозділи в районі лінії нашого держкордону і поповнювати свої сили та засоби за рахунок резервів, які він буде підтягувати від повітряно-десантних військ РФ, а також 11 та 44 армійських корпусів", — підсумував речник.

На Харківському напрямку росіяни здійснили за тиждень 35 атак у районі населених пунктів Глибоке, Липці, Стариця, Вовчанськ. Сили оборони зупинили наступ противника.

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