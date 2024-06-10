Тижнева кількість бойових зіткнень зменшилася, але на трьох напрямках Росія атакувала ще інтенсивніше

У Генштабі заявили, що на Харківському напрямку наступ зупинили.

На Харківському напрямку росіяни здійснили за тиждень 35 атак у районі населених пунктів Глибоке, Липці, Стариця, Вовчанськ. Сили оборони зупинили наступ противника, повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов у ефірі телемарафону.

На Куп'янському напрямку росіяни проводили наступальні дії в районі населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Дружелюбівка, Іванівка і північно-східніше Дружелюбівки Харківської області, Мясожарівка та Андріївка – Луганської області. Захисники відбили 73 атаки за тиждень.

"На Лиманському напрямку українські воїни минулого тижня відбили 37 атак у районах населених пунктів Серебрянське лісництво Луганської області (не населений пункт – Ред.), Терни, Торське Донецької області", – сказав він.

На Сіверському Сили оборони відбили 63 атаки в районі населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам'янське, Миколаївка, Виїмка, Спірне, Роздолівка Донецької.

"На Краматорському напрямку українські воїни відбили 58 атак у районах населених пунктів Часів Яр, Калинівка, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області", – повідомив речник.

На Торецькому росіяни провели одну безуспішну спробу прорвати оборону в районі Курдюмівки.

На Покровському напрямку захисники відбили 252 атаки окупантів у районі населених пунктів Калинове, Євгенівка, Новоолександрівка, Сокіл, Уманське, Новоселівка Перша, Соловйове, Прогрес, Невельське, Яснобродівка, Нетайлове Донецької області.

На Курахівському Сили оборони продовжують стримувати наступ у районі населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка. Там ворог 78 разів за тиждень намагався прорвати оборону.

На Времівському українські воїни відбили 34 атаки в районах населених пунктів Донецької області Урожайне та Старомайорське.

На Оріхівському росіяни 40 разів атакували позиції в районі Роботиного, Новоданилівки та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Придніпровському напрямку окупанти провели 26 атак на позиції український військ у районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Загалом за тиждень відбулося понад 700 бойових зіткнень. Росія завдала 15 ракетних ударів, 431 авіаудар, зокрема з 367 КАБами. Росіяни провели 21 000 обстрілів, зокрема 733 – з реактивних систем залпового вогню.