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Окупанти здійснили 18 обстрілів Сумщини за день

Всього зафіксували 65 вибухів у шести громадах.

Окупанти здійснили 18 обстрілів Сумщини за день
Фото ілюстративне
Фото: unn.ua

Протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 65 вибухів. Обстрілів зазнали  Юнаківська, Миколаївська, Хотіньська, Краснопільська, Середино-Будська, Великописарівська громади.

Про це йдеться у повідомленні Сумської ОВА. 

  • У Юнаківській громаді здійснено артилерійські обстріли (9 вибухів).
  • По Миколаївській громаді завдано атаку FPV дроном (1 вибух) та артилерійських обстрілів (7 вибухів).
  • По Хотіньській громаді ворог бив з мінометів (17 вибухів), артилерії (6 вибухів) та скинув ВОГ з БПЛА (1 вибух).
  • У Краснопільській громаді були артилерійські (4 вибухи) мінометні (4 вибухи) обстріли та атака FPV дронами (2 вибухи). 
  • В Середино-Будській громаді ворог скинув 2 міни. 
  • У Великописарівській громаді зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух), мінометні обстріли (8 вибухів) та атака FPV дронами (3 вибухи).

У Сумській області розширили перелік населених пунктів для евакуації у зоні 10 кілометрів біля кордону з Росією.

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