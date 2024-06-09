Окупанти 15 разів вдарили дронами по Нікопольщині, є ушкодження

Сьогодні, 9 червня, окупанти 15 разів атакували Нікопольщину Дніпропетровської області дронами-камікадзе.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"На Нікопольщині сьогодні без жертв і постраждалих. Це щастя, бо росіяни нещадно гатили по району цілий день", – прокоментував він у телеграмі.

Росіяни 15 разів вдарили дронами-камікадзе по району, двічі обстріляли з важкої артилерії.

Серед понівеченого у самому Нікополі 2 інфраструктурні об'єкти та стільки ж приватних осель. Зачепило також багатоповерхівку, господарську споруду і лінію електропередач.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілу Нікопольщини

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілу Нікопольщини

"Дісталося й Червоногригорівській та Мирівській громадам. Там потрощені продуктовий магазин, приватна оселя, гараж, господарська споруда. А ще – 6 сонячних панелей", – додав Лисак.

Вчора на Дніпропетровщині армія РФ поранила рятувальника. Ворог вдарив дроном повторно, коли вогнеборці приїхали ліквідовувати наслідки попередньої атаки.