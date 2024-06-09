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Окупанти 15 разів вдарили дронами по Нікопольщині, є ушкодження

Ушкоджені інфраструктурні об'єкти, будинки та ЛЕП.

Окупанти 15 разів вдарили дронами по Нікопольщині, є ушкодження
Наслідки атаки по Нікопольщині
Фото: Дніпропетровська ОВА

Сьогодні, 9 червня, окупанти 15 разів атакували Нікопольщину Дніпропетровської області дронами-камікадзе.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

"На Нікопольщині сьогодні без жертв і постраждалих. Це щастя, бо росіяни нещадно гатили по району цілий день", – прокоментував він у телеграмі.

Росіяни 15 разів вдарили дронами-камікадзе по району, двічі обстріляли з важкої артилерії. 

Серед понівеченого у самому Нікополі 2 інфраструктурні об'єкти та стільки ж приватних осель. Зачепило також багатоповерхівку, господарську споруду і лінію електропередач. 

Наслідки обстрілу Нікопольщини
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки обстрілу Нікопольщини
Наслідки обстрілу Нікопольщини
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки обстрілу Нікопольщини

"Дісталося й Червоногригорівській та Мирівській громадам. Там потрощені продуктовий магазин, приватна оселя, гараж, господарська споруда. А ще – 6 сонячних панелей", – додав Лисак. 

Вчора на Дніпропетровщині армія РФ поранила рятувальника. Ворог вдарив дроном повторно, коли вогнеборці приїхали ліквідовувати наслідки попередньої атаки.

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