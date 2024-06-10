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Росія вивела в Чорне море одне судно-носій "Калібрів" загальним залпом до 4 ракет

В Азовському морі знаходяться вісім ворожих кораблів, в Середземному - два

Росія вивела в Чорне море одне судно-носій "Калібрів" загальним залпом до 4 ракет
Ілюстративне фото

Станом на 6 ранку в Чорному морі знаходився один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

В Азовському морі знаходяться 8 ворожих кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.

В Середземному морі - 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет.

За добу, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 7 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 4 судна, з них 4 рухалось з протоки Босфор.

"Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - наголосили в Генштабі.

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