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​Росіяни продовжують обстрілювати Нікополь та ОТГ Дніпропетровщини, поранено жінку

Пошкоджено приватні будинки, газогін та лінію електропередачі.

​Росіяни продовжують обстрілювати Нікополь та ОТГ Дніпропетровщини, поранено жінку
Нікополь, обстріли
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська продовжують обстрілювати Нікополь та ОТГ Дніпропетровщини, зокрема - Марганецьку, Мирівську та Покровську. В результаті є пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Увечері ворог ще двічі бив по Нікопольщині. З артилерії - по Марганецькій громаді, Дроном-камікадзе - по Покровській", - написав він у Telegram.

За його словами, пошкоджено теплицю і приватний рибальський човен.

За уточненою інформацією, через одну з учорашніх атак на райцентр постраждала 44-річна жінка. Їй надали необхідну медичну допомогу. Жінка лікується амбулаторно.

Також у понеділок вранці росіяни продовжили обстрілювати Нікополь та Мирівську ОТГ. Постраждалих немає. Однак пошкоджено 4 приватні будинки, 2 господарські будівлі, гараж, газогін та лінію електропередачі.

Як повідомлялося, ввечері 8 червня війська РФ атакували Покровську громаду Нікопольщини, а вранці 9 червня обстріляли з артилерії Нікополь та Мирівську громаду

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