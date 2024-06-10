​Росіяни продовжують обстрілювати Нікополь та ОТГ Дніпропетровщини, поранено жінку

Російські війська продовжують обстрілювати Нікополь та ОТГ Дніпропетровщини, зокрема - Марганецьку, Мирівську та Покровську. В результаті є пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Увечері ворог ще двічі бив по Нікопольщині. З артилерії - по Марганецькій громаді, Дроном-камікадзе - по Покровській", - написав він у Telegram.

За його словами, пошкоджено теплицю і приватний рибальський човен.

За уточненою інформацією, через одну з учорашніх атак на райцентр постраждала 44-річна жінка. Їй надали необхідну медичну допомогу. Жінка лікується амбулаторно.

Також у понеділок вранці росіяни продовжили обстрілювати Нікополь та Мирівську ОТГ. Постраждалих немає. Однак пошкоджено 4 приватні будинки, 2 господарські будівлі, гараж, газогін та лінію електропередачі.

Як повідомлялося, ввечері 8 червня війська РФ атакували Покровську громаду Нікопольщини, а вранці 9 червня обстріляли з артилерії Нікополь та Мирівську громаду