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Двоє людей поранені внаслідок російських обстрілів Херсонської області

Ворог бив по житлових кварталах.

Двоє людей поранені внаслідок російських обстрілів Херсонської області
Фото: EPA/UPG

Унаслідок російських обстрілів у неділю в Херсонській області поранень зазнали двоє людей.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Іванівка, Олександрівка, Велетенське, Янтарне, Томина Балка, Молодецьке, Берислав, Дудчани, Осокорівка, Качкарівка, Республіканець та Херсон. Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Прокудін.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 приватні будинки", – написав він.

  • На лівобережжі Херсонської області окупанти не полишають спроб вибити захисників із займаних позицій. Тривають бої.
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