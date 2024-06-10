Двоє людей поранені внаслідок російських обстрілів Херсонської області

Унаслідок російських обстрілів у неділю в Херсонській області поранень зазнали двоє людей.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Іванівка, Олександрівка, Велетенське, Янтарне, Томина Балка, Молодецьке, Берислав, Дудчани, Осокорівка, Качкарівка, Республіканець та Херсон. Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Прокудін.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 приватні будинки", – написав він.