Росія патрулює Чорне море підводними кораблями — Плетенчук

Після ураження ЗСУ десятків російських кораблів, Росія залучила до патрулювання Чорного моря підводні субмарини. Наразі у Азово-Чорноморському регіоні чотири субмарини, три з яких – носії крилатих ракет.
Про це розповів начальник Центру стратегічних комунікацій сил оборони півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.
"У Чорному морі тепер вони ( окупанти, — ред.) виконують завдання підводними човнами. У них уже сформувалася практика, коли зранку ці підводні човни змінюють один одного", – зазначає речник.
Плетенчук додає, що загалом підводних субмарин у Азово-Чорноморському регіоні в РФ чотири, з яких три – носії крилатих ракет. Два підводні човни періодично виходять в море.
"РФ вирішила, що у Азовському морі безпечніше, і зараз намагаються організувати там навчальний процес для своїх кораблів", — додає Плетенчук.
Також відомо, що зараз в акваторії Азовського моря перебувають три великі десантні кораблі РФ і ще три малі ракетні кораблі проєкту "Буян-М".
- Станом на ранок в Чорному морі знаходився один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.