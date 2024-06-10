Росія патрулює Чорне море підводними кораблями — Плетенчук

Наразі Росія має чотири субмарини, з яких три – носії крилатих ракет.

Після ураження ЗСУ десятків російських кораблів, Росія залучила до патрулювання Чорного моря підводні субмарини. Наразі у Азово-Чорноморському регіоні чотири субмарини, три з яких – носії крилатих ракет.

Про це розповів начальник Центру стратегічних комунікацій сил оборони півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"У Чорному морі тепер вони ( окупанти, — ред.) виконують завдання підводними човнами. У них уже сформувалася практика, коли зранку ці підводні човни змінюють один одного", – зазначає речник.

Плетенчук додає, що загалом підводних субмарин у Азово-Чорноморському регіоні в РФ чотири, з яких три – носії крилатих ракет. Два підводні човни періодично виходять в море.

"РФ вирішила, що у Азовському морі безпечніше, і зараз намагаються організувати там навчальний процес для своїх кораблів", — додає Плетенчук.

Також відомо, що зараз в акваторії Азовського моря перебувають три великі десантні кораблі РФ і ще три малі ракетні кораблі проєкту "Буян-М".