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Росія патрулює Чорне море підводними кораблями — Плетенчук

Наразі Росія має чотири субмарини, з яких три – носії крилатих ракет.

Росія патрулює Чорне море підводними кораблями — Плетенчук
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

Після ураження ЗСУ десятків російських кораблів, Росія залучила до патрулювання Чорного моря підводні субмарини. Наразі у Азово-Чорноморському регіоні чотири субмарини, три з яких – носії крилатих ракет.

Про це розповів начальник Центру стратегічних комунікацій сил оборони півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"У Чорному морі тепер вони ( окупанти, — ред.) виконують завдання підводними човнами. У них уже сформувалася практика, коли зранку ці підводні човни змінюють один одного", – зазначає речник.

Плетенчук додає, що загалом підводних субмарин у Азово-Чорноморському регіоні в РФ чотири, з яких три – носії крилатих ракет. Два підводні човни періодично виходять в море.

"РФ вирішила, що у Азовському морі безпечніше, і зараз намагаються організувати там навчальний процес для своїх кораблів", — додає Плетенчук.

Також відомо, що зараз в акваторії Азовського моря перебувають три великі десантні кораблі РФ і ще три малі ракетні кораблі проєкту "Буян-М".

  • Станом на ранок в Чорному морі знаходився один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.
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