​На війні в Україні загинуло понад 20 тисяч вагнерівців, більшість із яких були завербованими ув'язненими

Розслідувачі кажуть, що тою є кількість вбитих найманців у період із січня 2022 по серпень 2023 року.

Від січня 2022 року по серпень 2023 року на війні в Україні загинуло понад 20 000 найманців ПВК "Вагнера". Автори розслідування стверджують, що переконані у справжності документів.

Про це йдеться у розслідуванні "Медіазони".

"У нашому розпорядженні опинився список прізвищ та грошових сум, які отримували родичі загиблих вагнерівців. Ці дані стосуються як ув'язнених, і звичайних найманців. Ці списки наше джерело отримало у серпні 2023 року, після загибелі Євгена Пригожина", – зазначено у матеріалі.

Як пишуть розслідувачі, їм відомо номери жетонів, ПІБ , позивний, дату загибелі та дві суми: одна із них, імовірно, стосувалася боргів по зарплаті на момент загибелі, а друга — це обумовлена в контракті з «ПВК Вагнера» виплата 5 млн. рублів за смерть під час бойових дій.

Стверджується, зокрема, що тільки компенсації родичам загиблих було витрачено близько 108 мільярдів рублів. У цю суму не входять зарплати найманцям та компенсації за поранення.

Усього на війну засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним та його підлеглими було завербовано не менше 48 тисяч ув'язнених, більшість - з колоній суворого режиму, тобто засуджених за тяжкі злочини, включаючи вбивства. Лише під Бахмутом загинули близько 17 тисяч із них.

Конвеєр, який постачав ув'язнених на війну, працював швидко та просто. До колонії приїжджали вербувальники – або на чолі з Пригожиним, або без нього – і пропонували угоду. Із тими, хто погоджувався, проводили співбесіду, перевіряли фізичну підготовку та стан здоров'я. Проте на війну брали навіть ув'язнених із ВІЛ/СНІД та гепатитами – їх розподіляли в окремий загін "Амбрелла".

З колонії ув'язнені виходили, отримавши заповнені від руки довідки, в яких було зазначено, що їх звільнено за указом президента Російської Федерації "Про помилування" на конкретну дату або без неї. Ці укази є секретними і ніде не публікуються.

Після двотижневої підготовки у Ростові їх відправляли до Луганської області, і там розподілили по штурмових загонах.Виступаючи в колоніях, Пригожин окремо закликав до ПВК "Вагнера" розбійників та вбивць – причому "не побутових, а свідомих".

"Судячи з даних про вербування, вагнерівці справді шукали насамперед тих, хто скоїв тяжкі чи особливо тяжкі злочини: більшість (227) колоній, які вони відвідали, – це суворий режим. Загалом у Росії 251 колонія суворого режиму – мабуть, вербувальники потрапили у всі чи майже всі", – йдеться у розслідуванні.