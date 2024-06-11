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Українські захисники вдруге за тиждень знищили рідкісну ворожу САУ “Тюльпан”

Також знищено РЕБ “Борисоглебськ-2”.

Українські захисники вдруге за тиждень знищили рідкісну ворожу САУ “Тюльпан”
Ілюстративне фото: окупанти ведуть обстріл мінометом 2С4 «Тюльпан» поблизу Бахмута, 01 грудня 2022 року.
Фото: EPA/UPG

Речник Оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Назар Волошин в коментрі Укрінформу повідомив, що Сили оборони знищили на сході рідкісну російську установку “Тюльпан” та багатофункціональний комплекс радіоелектронної боротьби “Борисоглебськ-2”.

“Українські захисники вдруге за тиждень знищили рідкісну російську установку “Тюльпан”, цього разу поблизу Іванівського під Часовим Яром”, – повідомив речник.

Він уточнив, що минулого разу “Тюльпан” було уражено 6 червня на Торецькому напрямку.

Крім того, українські захисники з 10-ї бригади “Едельвейс” знищили російський багатофункціональний комплекс радіоелектронної боротьби РБ-301Б “Борисоглебськ-2”. Бійці окремої гірсько-штурмової бригади уразили ворожий комплекс РЕБ за допомогою FPV-дрона східніше від Покровського Донецької області, зазначив він.

  • ГУР уперше в історії уразило 8 червня цього року багатоцільовий винищувач РФ Су-57 на території аеродрому “Ахтубінськ” в Астраханській області. 
  • Пізніше у розвідці заявили, що Росія могла втратити два винищувачі Су-57. Також є вбиті й поранені окупанти унаслідок успішної спецоперації.
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