Для захисту Харкова критично необхідно зняти обмеження на застосування західної зброї по РФ, ‒ спікер ВРУ

Харків ‒ критичний для оборони України, тому для захисту міста треба посилення протиповітряної оборони.
Про це спікер ВРУ Руслан Стефанчук заявив на Саміті голів парламентів Польщі, Литви, Латвії, Естонії та України, передає кореспондент LB.ua.
“В умовах, коли Росія третій рік веде безжальну, геноцидну війну проти Українського народу, у нас немає іншого виходу, ніж іти до кінця, задіявши всі наявні у нас сили і засоби. І перше ‒ це зброя та все, що стосується її специфіки, швидкості поставок і способів використання”, ‒ заявив він.
Спікер наголосив, що ситуація на передовій залишається складною.
“Російські війська продовжують тиск по всій лінії фронту, а особливо на півночі Харківської області. Харків ‒ критичний для оборони України, тому забезпечення захисту міста, зокрема, шляхом посилення протиповітряної оборони, є одним із першочергових завдань. Ефективний захист Харкова й протидія російським наступальним операціям неможливі без ураження місць зосередження та логістики угруповання агресора, розташованих на території РФ. Для ефективного захисту критично необхідно зняти будь-яку заборону на застосування західної зброї по російській території”, ‒ підкреслив Стефанчук.
- Раніше радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що імпульс операції російських окупаційних військ на Харківщині зупинився. Харків усе ще перебуває під загрозою, але росіяни не змогли досягти суттєвого прогресу за останні дні в цьому регіоні.
- Нещодавно видання Politico повідомило, що Джо Байден таємно дав Україні дозвіл на удари по території Росії американською зброєю. Йдеться про удари по території РФ лише на кордоні з Харківською областю.
- Опісля речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров підтвердив виданню The Guardian інформацію про такий дозвіл.
- Згодом Байден заявив, що Вашингтон не давав Україні дозволу використовувати американську зброю для ударів України вглиб російської території. Йдеться про "удари на 200 миль углиб Росії". Також Києві заборонено бити по Москві та Кремлю.