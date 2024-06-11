Для захисту Харкова критично необхідно зняти обмеження на застосування західної зброї по РФ, ‒ спікер ВРУ

Харків ‒ критичний для оборони України, його захист, зокрема, шляхом посилення протиповітряної оборони, є одним із першочергових завдань.

Харків ‒ критичний для оборони України, тому для захисту міста треба посилення протиповітряної оборони.

Про це спікер ВРУ Руслан Стефанчук заявив на Саміті голів парламентів Польщі, Литви, Латвії, Естонії та України, передає кореспондент LB.ua.

“В умовах, коли Росія третій рік веде безжальну, геноцидну війну проти Українського народу, у нас немає іншого виходу, ніж іти до кінця, задіявши всі наявні у нас сили і засоби. І перше ‒ це зброя та все, що стосується її специфіки, швидкості поставок і способів використання”, ‒ заявив він.

Спікер наголосив, що ситуація на передовій залишається складною.

“Російські війська продовжують тиск по всій лінії фронту, а особливо на півночі Харківської області. Харків ‒ критичний для оборони України, тому забезпечення захисту міста, зокрема, шляхом посилення протиповітряної оборони, є одним із першочергових завдань. Ефективний захист Харкова й протидія російським наступальним операціям неможливі без ураження місць зосередження та логістики угруповання агресора, розташованих на території РФ. Для ефективного захисту критично необхідно зняти будь-яку заборону на застосування західної зброї по російській території”, ‒ підкреслив Стефанчук.

Фото: надано пресслужбою ВРУ Саміт голів парламентів Польщі, Литви, Латвії, Естонії та України

Фото: надано пресслужбою ВРУ Під час саміту голів парламентів Польщі, Литви, Латвії, Естонії та України