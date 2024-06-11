ДБР повідомило про підозру посадовцям ДСНС, які закупили комп’ютери за завищеними цінами

Це спричинило збитків на понад 14 млн гривень.

Повідомлено про підозру начальнику одного із підрозділів ДСНС України та начальнику відділу цього підрозділу, які закупили комп’ютерне обладнання за завищеними цінами.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

У жовтні 2022 року підрозділом ДСНС було оголошено тендер на 2 тис. 50 комплектів персональних комп’ютерів на понад 44 млн грн. Закупівля проводилася через аукціон, на який заявку подало лише одне підприємство.

Посадові особи ДСНС не дослідили ринкову вартість техніки та оголосили переможцем підприємство, яке продавало комп’ютери на 30% вище.

Експертиза також підтвердила здійснення закупівлі за завищеними цінами та спричинення збитків на суму понад 14 млн грн.

Посадовцям ДСНС повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

