Суд призначив 14 років тюрми ексрятувальнику-зраднику, справи ще 15 перебіжчиків "у роботі"

Протягом тижня суд виніс вирок стосовно 1 зрадника, завершено розслідування та направлено до суду щодо 7 перебіжчиків, про підозру повідомлено ще 8 особам.

Протягом тижня за матеріалами розслідувань Державного бюро розслідувань суд виніс вирок стосовно 1 зрадника, завершено розслідування та направлено до суду щодо 7 перебіжчиків, про підозру повідомлено ще 8 особам.

Як йдеться у повідомленні пресслужби Бюро, у Львові суд призначив 14 років позбавлення волі колишньому рятувальнику зі Станиці Луганської.

У квітні 2022 року він добровільно пішов працювати на ворога, влаштувавшись на посаду пожежника в незаконно створеному окупантами правоохоронному органі. Його визнано винним у колабораційній діяльності.

Також до суду направлено обвинувачення за статтею державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України) щодо колишнього командира роти військової частини з Криму.Він у 2014 році після захоплення окупантами військової частини відмовився передислоковуватися до Миколаєва та пішов служити за контрактом у збройні сили РФ.

Завершили спеціальне досудове розслідування щодо 4 працівників державної установи «Маріупольський слідчий ізолятор».

Під час повномасштабного вторгнення правоохоронці не виконали наказ керівництва щодо евакуації на підконтрольну Україні територію та залишилися у тимчасово окупованому Маріуполі. Вони отримали від окупантів посади у так званому «Маріупольському слідчому ізоляторі днр». Обвинувальні акти за статтями державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України) направлено до суду.

У державній зраді та дезертирстві обвинувачується військовослужбовець з Харківщини, який самовільно залишив військову частину та перейшов на бік ворога (ч. 4 ст. 408, ч. 2 ст. 111 КК України).

У березні 2022 року військова частина, де служив обвинувачений, дислокувалася на Львівщині. Після оголошення наказу про переміщення підрозділів у зону бойових дій чоловік самовільно залишив місце служби та згодом виїхав на тимчасово окуповану територію.

У квітні 2022 фігурант добровільно очолив створену окупаційною владою так звану «Кислівську сільську раду Куп’янського району» на Харківщині. На цій посаді чоловік допомагав окупантам проводити підривну діяльність проти України.

До суду направлено обвинувачення щодо колишнього правоохоронця з Херсону за статтею колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Він у 2022 році після окупації росією Херсону добровільно пішов служити на загарбників на посаду «т.в.о командира роти батальйону патрульно-постової служби головного управління мвс».

Про підозру у колабораційній діяльності та державній зраді повідомлено колишній працівниці правоохоронного органу з Бердянська (ч. 2 ст. 111 та ч. 7 111-1 КК України). У квітні 2022 року вона перейшла на бік ворога та разом з окупантами брала участь у незаконних обушках, проводила допити патріотично налаштованих громадян, які були затримані окупаційною адміністрацією. Наразі вона продовжує працювати на окупантів у захопленому Бердянську.

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому рятувальнику із Волновахи на Донеччині. На початку квітня 2022 року, коли місто опинилося в російській окупації, він добровільно вступив до лав так званого «міністерства з надзвичайних ситуацій днр». Його підозрюють у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Повідомлено підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) колишньому заступнику начальника центру по роботі з особовим складом Центру бойового забезпечення Військово-Морських Сил ЗСУ. У 2014 році після захоплення окупантами військової частини на півострові Крим підполковник відмовився передислокуватись до Одещини й присягнув на вірність агресору. Нині зрадник воює проти України на посаді заступника командира по роботі з особовим складом 68 окремого морського інженерного полку 22 армійського корпусу чорноморського флоту РФ.

Працівники ДБР повідомили підозру у державній зраді колишній співробітниці Херсонської міської ради, яка пішла працювати в окупаційну «податкову» в захопленому Херсоні. Після захоплення міста вона пішла на співпрацю з окупантами та влаштувалася до окупаційної так званої «податкової служби». За проявлену лояльність колишня працівниця мерії була призначена на посаду «начальника відділу реєстрації та обліку платників податків».На новій посаді жінка допомагала окупаційній владі налагоджувати збір податків в бюджет країни-агресора. Вона організовувала роботу підрозділу, ухвалювала рішення щодо перереєстрації суб’єктів господарювання відповідно до податкового законодавства РФ.Наразі фігурантка перебуває на непідконтрольній Україні території. Колишній чиновниці повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Повідомлено про підозру двом співробітницям Державної міграційної служби із селища Мілове Луганської області.Після повномасштабного вторгнення російських військ вони залишилися на окупованій території та почали активно співпрацювати із загарбниками. Окупанти призначили їх на посади у новоствореному місцевому каральному органі.Також про підозру повідомлено і правоохоронниці із Сватівського району Луганщини. Вона так само вирішила перейти на бік росіян та почала служити у місцевій окупаційній поліції.Одна з фігуранток підозрюється у добровільному зайнятті громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України), а двоє інших в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Заочну підозру у державній зраді повідомлено головній лісничій «Сєвєродонецького лісомисливського господарства». У червні 2022 року вона добровільно перейшла на бік ворога. Жінка влаштувалась на роботу до лісництва, яке окупаційна влада «створила» на базі українського підприємства.Фігурантка по теперішній час «служить» загарбникам та співпрацює з представниками «мінприроди рф». Крім того жінка закликала колишніх колег підтримати окупаційний режим та надавала інтерв’ю одному з центральних телеканалів РФ.Ексліснича підозрюються у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкції статей державної зради та колабораціонізму можуть передбачати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 років до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ повідомила про підозру трьом зрадникам, які штурмували Красногорівку. Бойовиків азяли у полон бійці Сил оборони.