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У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна

Слідство встановило, що фігурантка володіє у Санкт-Петербурзі рекламним агентством, яке брало участь в PR-кампанії пропутінської партії «Единая Россия».

У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
Донька ексмера Полтави Олександра Мамая Наталія Веретеннікова
Фото: kop.net.ua

У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна, повідомляє СБУ. Раніше “Кременчук Оперативний” повідомляв про обшуки у доньки ексмера Полтави Олександра Мамая Наталії Веретеннікової у справі про заробіток на російських виборах. 

“Служба безпеки затримала в Києві колаборантку, яка співпрацювала з рф під час російських виборів у 2022 та 2023 роках. Зловмисницею виявилась 36-річна донька колишнього мера Полтави, який наразі засуджений за масштабну корупцію”, - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, фігурантка володіє у Санкт-Петербурзі рекламним агентством, яке брало участь в PR-кампанії пропутінської партії «Единая Россия».

Напередодні «єдиного дня голосування» жінка розпорядилася задіяти сотні рекламних стендів та бордів своєї фірми для поширення прокремлівської агітації. Проживаючи в Києві, колаборантка дистанційно управляла рекламним бізнесом в Росії й отримувала від нього мільйонні дивіденди.

Так, у період співпраці з «виборчим штабом» партії Кремля, фігурантка отримала прибуток у понад 35 млн російських рублів. 

Під час обшуків за місцем проживання та в київських офісах затриманої виявлено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та фінансову звітність щодо співпраці з РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Крім того, за матеріалами СБУ, на все майно затриманої накладено арешт на загальну суму понад 270 млн грн. Серед заблокованих активів – 3 квартири в Києві, мінівен та частки в статутних капіталах двох українських компаній.

Наразі Веретеннікова під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

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