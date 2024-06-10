Головне за понеділок, 10 червня: авіаудар по Харкову, штурми на п'ятьох напрямках, новий командувач Сил безпілотних систем

Бойові дії на Донеччині, 66 бойових зіткненьз початку доби, ворожі обстріли, графіки відключень електроенергії на 11 червня. Яким запам’ятається 838-й день повномасштабної війни.

Російська армія скинула три керовані авіабомби на Харків. Унаслідок авіаударів виникла пожежа в будинку.

Станом на 19:30 внаслідок обстрілу КАБами в Київському та Салтівському районах Харкова постраждали8 людей: 5 чоловіків та 3 жінки.

Пошкоджено 70 гаражів та 22 автівки. Один із боєприпасів не розірвався, тому людей тимчасово відселюють із будинку для проведення детонації.

У Запорізькій області унаслідок скидання чотирьох КАБів російськими військовими по селу Цвіткове постраждали троє людей.

"Чотири російських КАБи знищили кілька будинків та прибудинкові споруди. Троє мешканців отримали осколкові поранення. Лікарі надають їм допомогу", — повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Станом на 20 годину вечора кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 66, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

На Покровському напрямку від початку доби противник 20 разів атакував українських захисників біля Євгенівки, Новоолександрівки, Новопокровського, Карлівки, Яснобродівки та Уманського. 17 штурмових дій успіху не мали. Ще три ворожі атаки станом на 20 годину тривали.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 10 червня – в новині.

Сьогодні, 10 червня, призначено командувача Сил безпілотних систем Збройних Сил України.

“Відповідно до наказу Міністра оборони України від 10 червня 2024 року полковника Вадима Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем Збройних Сил України”, - йдеться у повідомленні пресслужби Генштабу ЗСУ.

Що відомо про Вадима Сухаревського – в новині.

Російська армія впродовж тижня на 30% збільшила застосування ударних БпЛА типу Shahed. Ворог активно застосовував КАБи, особливо в Донецькій області та проти прикордонних районів Сумської і Харківської областей, повідомили LB.ua джерела в Силах оборони.

Також окупанти продовжують нарощувати інтенсивність застосування FPV-дронів на усіх напрямках, але переважно у Донецькій області.

Водночас Сили оборони досягли помітних успіхів в ураженні цілей ворога. Зокрема вперше знищили новітній російський винищувач Су-57, яких Росія має обмежене число. Також був перший випадок застосування пілотованої авіації Повітряних Сил для удару по території Росії з застосуванням засобів ураження від країн-партнерів.

Згідно з даними співрозмовників редакції, кількість авіаційно-ракетних ударів та аналіз інформації про постачання ракет і БпЛА свідчать, що їх запаси поповнюються на постійній основі, і це дозволять росіянам підтримувати існуючу інтенсивність ударів по всій території держави. Графік спорядження носіїв ракет та заходів підготовки екіпажів дозволяє припустити, що противник на початку тижня набув готовності до завдання чергового масованого ракетно-авіаційного удару по території України.

Співрозмовники також констатували підвищення диверсійної активності ворога в Сумській області. Не виключено, що за сприятливих умов росіяни спробують розпочати там "активні дії".

Більше інформації – в новині.

За існуючих темпів знищення росіянами енергетичної інфраструктури України, відсутності її захисту та компенсації втрачених потужностей ситуація до початку опалювального сезону може набути катастрофічного характеру, повідомили LB.ua джерела в Силах оборони.

Ситуація в енергосистемі вплине практично на всі галузі економіки та сфери життя суспільства. За найгіршим сценарієм, це може стати додатковим потужним чинником примушення України до переговорів на умовах агресора, впевнені в Силах оборони.

Вони підкреслили, що суб’єктам підприємницької діяльності необхідно максимально ефективно використати час до настання осені для вирішення питань функціонування в умовах відсутності енергопостачання або масових відключень електроенергії.

Прокурори зафіксували тисячі випадків катування російськими військовими цивільних та військовополонених українців.

Як повідомили у Офісі генпрокурора, попри масове застосування тортур з боку російських військових, назвати точну кількість постраждалих неможливо, адже люди досі утримуються на тимчасово окупованих територіях та на території країни-агресора.

"Наразі Офісом Генпрокурора зареєстровано понад 450 кримінальних проваджень за фактами жорстокого поводження та катувань військовополонених та понад 2 100 за фактами катування цивільних осіб. Потерпілими від тортур і нелюдського поводження визнано понад 3 800 цивільних і понад 2 200 військовополонених", – сказав генпрокурор України Андрій Костін.

Про масовість таких злочинів свідчать і катівні, знайдені на звільнених територіях.

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Президент України Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі в Конференції з питань відновлення України, яка пройде у Німеччині 11-12 червня.

Зазначається, що до Берліна поїдуть зокрема міністри економіки, енергетики, соціальної політики, фінансів, охорони здоров'я, з питань стратегічних галузей промисловості України, а також віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Розпорядження датоване 10 червня.

Як повідомлялося, навколо складу делегації розгорівся скандал: стало відомо, що голова Державного агентства відновлення та інфраструктурних проєктів Мустафа Найєм пропустить захід через "внутрішньополітичні суперечки". Його участь заблокував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Пізніше Найєм написав заяву про звільнення.

Завтра, 11 червня, по всіх областях України застосовуватимуть графіки відключень електроенергії.

"Завтра, 11 червня, графіки погодинних відключень будуть застосовані по всій Україні з 14.00 до 19.00", – йдеться у повідомленні Укренерго.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!