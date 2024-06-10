На Харківському напрямку загинув командир батальйону ОУН Микола Коханівський

На фронті в Харківській області загинув командир батальйону ОУН Микола Коханівський.

Про це повідомила дружина Степана Хмари — Роксолана.

"Друзі, я більше не можу мовчати! Загинув Микола Коханівський! Кажуть, його ще не забрали з- під обстрілів... Він був кращим з кращих. Він був Другом, соратником, рідним з найрідніших... Загинув в окопі на передовій на Харківськійкому напрямку, біля Вовчанська", — написала Роксолана Хмара у Facebook.

Вона додала, що Коханівський був "умілим і відданим справі до кінця. Але, вони його знищили. Бо він був НАЦІОНАЛІСТОМ! Справжнім, відданим Україні до кінця".