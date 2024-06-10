Зеленський затвердив склад делегації на конференцію з відбудови у Німеччині

У складі делегації будуть дев'ятеро високопосадовців на чолі із Юлією Свириденко.

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі в Конференції з питань відновлення України, яка пройде у Німеччині 11-12 червня.

Про це йдеться у розпорядженні №65/2024-рп, яке опубліковане на сайті Офісу президента.

"Утворити делегацію України для участі в Конференції з питань відновлення України (URC2024) (11 – 12 червня 2024 року, м. Берлін, Федеративна Республіка Німеччина) у такому складі", – вказано у документі.

Зазначається, що до Берліна поїдуть:

Юлія Свириденко, перший віце-премʼєр-міністр України – міністр економіки України, глава делегації

Герман Галущенко, міністр енергетики України

Оксана Жолнович, міністр соціальної політики України

Олександр Камишін, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України

Віктор Ляшко, міністр охорони здоровʼя України

Сергій Марченко, міністр фінансів України

Ольга Стефанішина, віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України

Василь Шкураков, перший заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України

Ростислав Шурма, заступник Керівника Офісу Президента України.

"Дозволити главі делегації вносити за погодженням із Міністерством закордонних справ України зміни до складу делегації України, залучати в установленому порядку для забезпечення її роботи радників, експертів, технічних працівників", – зазначено у розпорядженні.

Розпорядження датоване 10 червня.