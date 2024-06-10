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Зеленський затвердив склад делегації на конференцію з відбудови у Німеччині

У складі делегації будуть дев'ятеро високопосадовців на чолі із Юлією Свириденко.

Зеленський затвердив склад делегації на конференцію з відбудови у Німеччині
Володимир Зеленський
Фото: Telegram

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі в Конференції з питань відновлення України, яка пройде у Німеччині 11-12 червня. 

Про це йдеться у розпорядженні №65/2024-рп, яке опубліковане на сайті Офісу президента.

"Утворити делегацію України для участі в Конференції з питань відновлення України (URC2024) (11 – 12 червня 2024 року, м. Берлін, Федеративна Республіка Німеччина) у такому складі", – вказано у документі.

Зазначається, що до Берліна поїдуть:

  • Юлія Свириденко, перший віце-премʼєр-міністр України – міністр економіки України, глава делегації
  • Герман Галущенко, міністр енергетики України
  • Оксана Жолнович, міністр соціальної політики України
  • Олександр Камишін, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України
  • Віктор Ляшко, міністр охорони здоровʼя України
  • Сергій Марченко, міністр фінансів України
  • Ольга Стефанішина, віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України
  • Василь Шкураков, перший заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України
  • Ростислав Шурма, заступник Керівника Офісу Президента України.

"Дозволити главі делегації вносити за погодженням із Міністерством закордонних справ України зміни до складу делегації України, залучати в установленому порядку для забезпечення її роботи радників, експертів, технічних працівників", – зазначено у розпорядженні.

Розпорядження датоване 10 червня. 

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