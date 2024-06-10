Зеленський затвердив склад делегації на конференцію з відбудови у Німеччині

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі в Конференції з питань відновлення України, яка пройде у Німеччині 11-12 червня.
Про це йдеться у розпорядженні №65/2024-рп, яке опубліковане на сайті Офісу президента.
"Утворити делегацію України для участі в Конференції з питань відновлення України (URC2024) (11 – 12 червня 2024 року, м. Берлін, Федеративна Республіка Німеччина) у такому складі", – вказано у документі.
Зазначається, що до Берліна поїдуть:
- Юлія Свириденко, перший віце-премʼєр-міністр України – міністр економіки України, глава делегації
- Герман Галущенко, міністр енергетики України
- Оксана Жолнович, міністр соціальної політики України
- Олександр Камишін, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України
- Віктор Ляшко, міністр охорони здоровʼя України
- Сергій Марченко, міністр фінансів України
- Ольга Стефанішина, віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України
- Василь Шкураков, перший заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України
- Ростислав Шурма, заступник Керівника Офісу Президента України.
"Дозволити главі делегації вносити за погодженням із Міністерством закордонних справ України зміни до складу делегації України, залучати в установленому порядку для забезпечення її роботи радників, експертів, технічних працівників", – зазначено у розпорядженні.
Розпорядження датоване 10 червня.
- Навколо складу делегації розгорівся скандал: стало відомо, що голова Державного агентства відновлення та інфраструктурних проєктів Мустафа Найєм пропустить захід через "внутрішньополітичні суперечки". Його участь заблокував прем'єр-мініст України Денис Шмигаль.
- Пізніше Найєм написав заяву про звільнення. Також заяви про звільнення написали також Андрій Івко, перший заступник Голови Агентства відновлення та Валерія Іванова, заступник Голови Агентства відновлення.