Росіяни скинули три авіабомби на Харків, є постраждалі (оновлено)

Виникла пожежа у будинку, під завалами можуть бути люди.

Дим від пожежі після обстрілів Харкова 17 травня 2024

Російська армія скинула три керовані авіабомби на Харків. Унаслідок авіаударів виникла пожежа в будинку. Шестеро людей постраждали.

Терехов: станом на 18:50 уже семеро постраждалих від удару по Харкову. Одну людину прямо зараз рятівники витягають з-під завалів приватного будинку.

Станом на 18:40, рятувальники деблоковують ще одного постраждалого з-під завалів будинку. Із 75-річним чоловіком є звʼязок.

Станом на 18:15, за інформацією глави ОВА, внаслідок удару по Харкову постраждали шість людей. За різними адресами є пошкодження житлових будинків, гаражів та авто.

Оновлення. За інформацією мера Харкова, по місту було три удари КАБами.

"Одне з влучань прийшлося на гаражний кооператив, там сталася пожежа і є інформація щонайменше про двох поранених. Місця решти потраплянь обстежують фахівці".

На місці ще одного влучання у Київському районі міста пошкоджені щонайменше два приватні будинки.

Під завалами одного з них можуть знаходитися люди. На місці працюють усі відповідні служби.

Про це розповів очільник ОВА Олег Синєгубов.

"О 17:35 окупанти вдарили по Харкову. Попередньо - використали КАБ. За попередніми даними, виникла пожежа в будинку", — повідомив він.

Інформація про постраждалих уточнюється.