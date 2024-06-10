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Росіяни скинули три авіабомби на Харків, є постраждалі (оновлено)

Виникла пожежа у будинку, під завалами можуть бути люди.

Росіяни скинули три авіабомби на Харків, є постраждалі (оновлено)
Дим від пожежі після обстрілів Харкова 17 травня 2024
Фото: Інна Варениця

Російська армія скинула три керовані авіабомби на Харків. Унаслідок авіаударів виникла пожежа в будинку. Шестеро людей постраждали.

Терехов: станом на 18:50 уже семеро постраждалих від удару по Харкову. Одну людину прямо зараз рятівники витягають з-під завалів приватного будинку.

Станом на 18:40, рятувальники деблоковують ще одного постраждалого з-під завалів будинку. Із 75-річним чоловіком є звʼязок.

Станом на 18:15, за інформацією глави ОВА, внаслідок удару по Харкову постраждали шість людей. За різними адресами є пошкодження житлових будинків, гаражів та авто. 

Оновлення. За інформацією мера Харкова, по місту було три удари КАБами. 

"Одне з влучань прийшлося на гаражний кооператив, там сталася пожежа і є інформація щонайменше про двох поранених. Місця решти потраплянь обстежують фахівці".

На місці ще одного влучання у Київському районі міста пошкоджені щонайменше два приватні будинки. 

Під завалами одного з них можуть знаходитися люди. На місці працюють усі відповідні служби.

Про це розповів очільник ОВА Олег Синєгубов.

"О 17:35 окупанти вдарили по Харкову. Попередньо - використали КАБ. За попередніми даними, виникла пожежа в будинку", — повідомив він. 

Інформація про постраждалих уточнюється.

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