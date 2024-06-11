У липні Україна зможе отримати 1,5 млрд євро прибутків від заморожених активів Росії, а в червні – 1,9 млрд від ЄС

Уже в липні 1,5 млрд євро прибутків від заморожених доходів Росії стануть доступними для передачі Україні. Про це на берлінській конференції з відновлення України сказала президентка Єврокомісії Урсула фон Дер Ляєн.

10% підуть на відновлення України. А більшість суми – на оборону.

"Цього тижня на саміті «Великої сімки» ми будемо обговорювати, як Україна ще скоріше зможе отримати більшу користь від заморожених російських активів", – сказала вона.

Фон дер Ляєн підкреслила, що Росію примусять заплатити.

Окрім того, Україна до кінця місяця має отримати близько 1,9 млрд євро в межах європейського фонду Ukraine Facility. Це стало можливим завдяки реформам, які провела Україна.

Вона високо оцінила європейські прагнення українців і додала, що вже цього місяця з Україною повинні розпочати переговори про вступ до Євросоюзу.

Посадовиця на конференції також повідомила, що сьогодні в Берліні підпишуть першу угоду на 1,5 млрд євро із банками, аби заохотити інвестиції в Україну від приватного сектору.

Конфіскація активів Росії

Україна просить союзників передати їй заморожені кошти Росії, але поки що є згода лише на передачу прибутків від цих коштів. При цьому йдеться про прибуток, накопичений після 15 лютого 2024, коли в країнах ЄС досягли згоди стосовно використання цих коштів на потреби України – насамперед для купівлі зброї. Йдеться про суму близько 3 млрд євро на рік. 5 млрд євро, накопичені до цієї згоди, не передадуть.

Австрія виступила проти використання російських грошей для озброєння Києва, про що говорили канцлер Німеччини Олаф Шольц і глава євродипломатії Жозеп Боррель.

У квітні віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС в Італії повідомив, що члени G7 розглядають можливість використання заморожених російських активів на суму майже $300 млрд як заставу для надання кредитів Україні.

Під часу ухвалення у США законодавства про фінансування допомоги Україні у документ включили положення щодо передачі заморожених російських активів на користь Києва.

На початку травня Financial Times писала, що на рівні G7 перестали обговорювати конфіскацію заморожених російських активів. G7 побоюється, що повна конфіскація порушить міжнародне законодавство і створить прецедент. Натомість вивчають інші способи використання таких активів.