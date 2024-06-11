"Ми можемо багато в чому не погоджуватися, але я молюся, щоб ми всі погодилися з тим, що наших дітей потрібно захищати", - підкреслила виконавиця.

Співачка Мадонна висловила підтримку українським дітям, які потерпають від російського вторгнення.

У своєму інстаграмі виконавиця наголосила на тому, що дітей треба захищати.

"Де є конфлікт, страждають діти…… Україна, Палестина, Ізраїль, Ємен, Сирія, Нігерія, Конго, Малаві…. Цей список збільшується. Ми можемо багато в чому не погоджуватися, але я молюся, щоб ми всі погодилися з тим, що наших дітей потрібно захищати!" — підкреслила Мадонна.

Вона згадала про Саміт миру, який стартує 15 червня, і на якому говоритимуть, зокрема, про повернення з РФ тисяч дітей з України. Мадонна заявила, що виступає за мир для всіх дітей і висловила сподівання, що до її ініціативи приєднаються інші.