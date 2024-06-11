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Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист особам українців до 2026 року

Комісія представить пропозицію міністрам на Раді юстиції та внутрішніх справ 13 червня. Тоді Рада має офіційно прийняти пропозицію.

Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист особам українців до 2026 року
Біженці, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 11 червня, Єврокомісія запропонувала продовжити тимчасовий захист для осіб, які тікають від агресії Росії проти України, ще на рік – з 5 березня 2025 року до 4 березня 2026 року.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії.

"Враховуючи триваючі російські атаки на цивільну та критичну інфраструктуру по всій Україні, наразі немає безпечних та довготривалих умов для повернення людей в Україну. Таким чином, Комісія вважає, що причини для тимчасового захисту залишаються, і що його слід продовжити ще на один рік як необхідну та відповідну відповідь на поточну ситуацію", – зазначено у повідомленні.

Також у Єврокомісії додали, що метою продовження програми є те, щоб усі ті, хто тікає від загарбницької війни Росії, могли знайти захист у ЄС. А тим майже 4,2 мільйонам людей, які вже користуються тимчасовим захистом у державах-членах ЄС, було забезпечено якомога більшу стабільність.

Комісія представить цю пропозицію міністрам на Раді юстиції та внутрішніх справ 13 червня. Тоді Рада має офіційно прийняти пропозицію.

Директива про тимчасовий захист надає негайний захист і доступ до прав у ЄС, включаючи право на проживання, доступ до ринку праці, проживання, соціальну допомогу, медичну та іншу допомогу. Це також допомагає державам-членам контролювати прибування біженців. 

ЄС активував Директиву про тимчасовий захист 4 березня 2022 року за одностайним рішенням держав-членів, її було автоматично продовжено на один рік і Рада продовжила ще на один рік до 4 березня 2025 року. 

Наразі майже 4,2 мільйона українців користуються тимчасовим захистом в ЄС, серед них третина – це діти. 

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