Новообрана президентка Мексики хоче оновити склад Верховного Суду

Клаудія Шейнбаум заохочує дискусії щодо конституційних реформ до початку наступної сесії Конгресу.

Новообрана президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заохочуватиме широкі дискусії щодо запропонованих конституційних реформ, включно зі судовою реформою, до початку наступної сесії Конгресу.

Про це повідомляє Reuters.

Судова реформа замінить призначений Верховний суд всенародно обраними суддями, а також деякі нижчі суди, що, на думку критиків, докорінно змінить баланс влади в Мексиці.

Шейнбаум заявила, що реформа буде “одною з перших”, яку можна буде прийняти разом із підвищенням низки соціальних виплат.

Деякі заходи є частиною низки конституційних реформ, запропонованих чинним президентом Андресом Лопесом Обрадором у лютому, які також скасують ключові регуляторні органи.

Новообраний Конгрес вступить на посаду на початку вересня, інавгурація Шейнбаума відбудеться лише через місяць. Це може дати Обрадору та законодавцям можливість спробувати провести реформи.

“Щодо судової реформи, то обговорення має пройти через колегії адвокатів, професорів права, міністрів і самих суддів", ‒ сказала Шейнбаум.

Вона додала, що оголосить свій кабінет міністрів наступного тижня, а сьогодні прийме команду, надіслану президентом США Джо Байденом.