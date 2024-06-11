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Сеул зробив попереджувальні постріли після того, як північнокорейські солдати перетнули кордон

Кілька військових КНДР ненадовго перетнули військову демаркаційну лінію.

Сеул зробив попереджувальні постріли після того, як північнокорейські солдати перетнули кордон
Військові Південної Кореї на кордоні з КНДР
Фото: EPA/UPG

Збройні сили Південної Кореї зробили попереджувальні постріли на вихідних після того, як кілька північнокорейських солдатів ненадовго перетнули кордон, пише Німецька хвиля.

Інцидент стався 9 червня.

“Кілька північнокорейських солдатів, які працювали у демілітаризованій зоні на центральному фронті, ненадовго перетнули військову демаркаційну лінію”, ‒ йдеться в заяві Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї (JCS).

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Йшлося про лінію контролю на сильно укріпленому кордоні між двома Кореями.

“Після того, як наші військові подали сигнали тривоги та зробили попереджувальні постріли, вони відступили на північ”, ‒ йдеться в повідомленні.

  • Інцидент стався на тлі загострення напруженості на Корейському півострові через запуск Пхеньяном повітряних куль із сміттям, зокрема недопалками та туалетним папером, на південь.
  • КНДР заявила, що повітряні кулі були відповіддю на кампанію північнокорейських перебіжчиків на Півдні, які випустили повітряні кулі з антипхеньянськими листівками в іншому напрямку через кордон.
  • У відповідь на повітряні кульки зі сміттям уряд Південної Кореї цього місяця також призупинив військову угоду з Північною Кореєю 2018 року і відновив пропагандистські трансляції через гучномовець уздовж кордону. Цей крок роздратував Пхеньян, який попередив, що Сеул створює “нову кризу”.
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