Сеул зробив попереджувальні постріли після того, як північнокорейські солдати перетнули кордон

Військові Південної Кореї на кордоні з КНДР

Збройні сили Південної Кореї зробили попереджувальні постріли на вихідних після того, як кілька північнокорейських солдатів ненадовго перетнули кордон, пише Німецька хвиля.

Інцидент стався 9 червня.

“Кілька північнокорейських солдатів, які працювали у демілітаризованій зоні на центральному фронті, ненадовго перетнули військову демаркаційну лінію”, ‒ йдеться в заяві Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї (JCS).

Йшлося про лінію контролю на сильно укріпленому кордоні між двома Кореями.

“Після того, як наші військові подали сигнали тривоги та зробили попереджувальні постріли, вони відступили на північ”, ‒ йдеться в повідомленні.