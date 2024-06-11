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Партія Мелоні перемогла на виборах до Європарламенту в Італії

Політсила чинної прем'єрки навіть поліпшила результат порівняно з внутрішніми виборами.

Партія Мелоні перемогла на виборах до Європарламенту в Італії
Джорджа Мелоні
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, на відміну від своїх колег з Великої сімки Олафа Шольца та Емманюеля Макрона, святкує перемогу на виборах до Європараменту. Група "Брати Італії" отримала результат 28,8% голосів, що навіть краще, ніж під час внутрішнього волевиявлення 2022 року, яке привело політикиню до влади.

Як пише Reuters, порівняно з 2019 роком, партія Мелоні збільшила своє представництво у головному законодавчому органі ЄС у чотири рази. 

Прем'єрка вже встигла заявити, що вперше "Італія буде представлена у G7 найсильнішим урядом з найбільшою підтримкою". Мелоні назвала це "водночас задоволенням та відповідальністю". 

"Брати Італії" поки не вирішили, чи будуть вони підтримувати Урсулу фон дер Ляєн у боротьбі за крісло президентки Єврокомісії. Експерти вважають, що рішення Мелоні та її однопартійців може бути вирішальним і в теорії здатне сплутати карти та призвести до появи нового очільника "уряду" ЄС.

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