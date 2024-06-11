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На Кавказі розбився російський винищувач Су-34, екіпаж не вижив

Попередньою причиною падіння загарбники називають технічну несправність.

На Кавказі розбився російський винищувач Су-34, екіпаж не вижив
Пілот готує винищувач СУ-34 перед вильотом, РФ (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

У горах Північної Осетії розбився російських літак Су-34. Екіпаж не вижив. 

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ. 

За даними окупантів, судно розбилося під час виконання планового навчально-тренувального польоту. На борту знаходилися два пілоти – обидва загинули.

Також у Міноборони РФ заявили, що літак впав у безлюдній місцевості, і на землі руйнувань немає. Попередньою причиною падіння загарбники називають технічну несправність.

У вересні 2023 року росіяни повідомляли про катастрофу такого самого Су-34 у Воронезькій області. Причину аварії тоді не називали, зазначивши лише, що екіпажу вдалося катапультуватися.

Су-34 - радянський двомісний винищувач-бомбардувальник, розроблений в ДКБ Сухого. Він сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях противника в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей. Може розвивати швидкість до 1,9 тисячі км/год на висоті до 14,6 км.

  • 27 лютого командувач Повітряних сил повідомив, що українські військові збили черговий російський винищувач Су-34 на східному напрямку. 
  • 29 лютого наші воїни збили ще один Су-34 на східному напрямку. Пізніше командувач заявив, що ЗСУ збили ще два Су-34 у районах Авдіївки та Маріуполя.
  • А 2 березня ЗСУ завдали ударів по ще двох російських літаках. Повітряні сили підтвердили збиття одного Су-34. 
  • 6 травня росіяни заявили про авіакатастрофу Су-34 разом з двома членами екіпажу у Бєлгородській області. 
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