На Кавказі розбився російський винищувач Су-34, екіпаж не вижив

У горах Північної Осетії розбився російських літак Су-34. Екіпаж не вижив.



Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ.

За даними окупантів, судно розбилося під час виконання планового навчально-тренувального польоту. На борту знаходилися два пілоти – обидва загинули.

Також у Міноборони РФ заявили, що літак впав у безлюдній місцевості, і на землі руйнувань немає. Попередньою причиною падіння загарбники називають технічну несправність.

У вересні 2023 року росіяни повідомляли про катастрофу такого самого Су-34 у Воронезькій області. Причину аварії тоді не називали, зазначивши лише, що екіпажу вдалося катапультуватися.

Су-34 - радянський двомісний винищувач-бомбардувальник, розроблений в ДКБ Сухого. Він сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях противника в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей. Може розвивати швидкість до 1,9 тисячі км/год на висоті до 14,6 км.