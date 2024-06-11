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У Німеччині стартувала конференція з відновлення України

Окрім питань відбудови, йтиметься і про оборону. 

Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц спілкуються під час конференції з питань відновлення України, Берлін 11 червня 2024 року.
Фото: EPA/UPG
Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц спілкуються під час конференції з питань відновлення України, Берлін 11 червня 2024 року.

У Німеччині, в Берліні, сьогодні почалася конференція щодо відновлення України. Гасло заходу – "Єдині в обороні. Єдині в відновленні. Сильніші разом".

Конференцію відкрив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він звернув увагу, що це перша конференція з часів отримання Україну статусу кандидата в члени Євросоюзу.

Канцлер нагадав, що рівно рік тому Росія обстріляла київський завод, де виробляли вантажні вагони, які перевозили українське зерно по всьому світу. Але завод працює досі, бо працівники і працівниці не припинили роботи навіть після обстрілу, навіть у напівзруйнованій будівлі, без опалення взимку. Канцлер сказав, що на питання про те, я це можливо, директор заводу сказав: "Такі наші люди".

"Це речення багато говорить про українців і українок, які не здається, захищають свою країну і дбають про те, щоб усе працювало", – сказав Шольц.

Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц спілкуються під час конференції з питань відновлення України, Берлін 11 червня 2024 року.
Фото: EPA/UPG
Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц спілкуються під час конференції з питань відновлення України, Берлін 11 червня 2024 року.

Він також анонсував постачання озброєння і ППО в найближчі місяці. 

Захід проходитиме протягом двох днів. На сайті конференції зазначили, що основною метою URC2024 є мобілізація постійної міжнародної підтримки для відновлення, реконструкції, реформування та модернізації України. 

Фото: urc-international.com

Це включає надання екстреної допомоги для негайних потреб, реалізацію проєктів швидкого відновлення та створення привабливих умов для бізнесу для розблокування інвестицій приватного сектора в Україні, а також для активного залучення громадянського суспільства до процесу відновлення.

Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн і канцлер Німеччини Олаф Шольц під час відкриття Конференції відновлення України 2024 у Берліні, 11 червня 2024 року.
Фото: EPA/UPG
Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн і канцлер Німеччини Олаф Шольц під час відкриття Конференції відновлення України 2024 у Берліні, 11 червня 2024 року.

Володимир Зеленський і Олаф Шольц під час відкриття конференції з питань відновлення України у Берліні 11 червня 2024 року.
Фото: EPA/UPG
Володимир Зеленський і Олаф Шольц під час відкриття конференції з питань відновлення України у Берліні 11 червня 2024 року.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вітає президента України Володимира Зеленського під час конференції у Берліні
Фото: EPA/UPG
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вітає президента України Володимира Зеленського під час конференції у Берліні

Конференція матиме чотири тематичні блоки:

  • бізнес-вимір: мобілізація приватного сектору для відновлення та зростання економіки
  • людський вимір: соціальне відновлення та людський капітал у майбутньому України 
  • локальний та регіональний: відновлення муніципалітетів та регіонів
  • вимір Євросоюзу: залучення ЄС і пов'язані реформи

Одна з членів делегації, народна депутатка Марія Мезенцева, повідомила, що до Харкова вже прибули трансформатори і генератори від німецьких та інших партнерів – ще до початку заходу. Про це вона сказала в ефірі "Свобода. Ранок".

Парламентарка очікує, що на конференції йтиметься про питання енергетики, створення робочих місць, економічні питання. Вона нагадала, що Україні щомісяця потрібно 7 млрд євро на місяць, з них 3,5 млрд євро – це кошти займу, зокрема у МВФ, фонду ЄС та інших донорів.

Окремо йтиметься про безпеку: у заході братимуть участь виробники української зброї.

"Дуже важливо також говорити про заходи безпеки, надання ППО. Адже ми знаємо з вами, як нелегко даються рішення по захисту неба. Саме Німеччина мала 11 систем Patriot, три з яких передані були Україні. Одна система може бути спонсоровано, є спонсорованою нашими партнерами з Нідерландів. Це також питання F-16. Наші пілоти вже отримали сертифікати на польоти", – додала вона.

Також будуть гуманітарні блоки. 

Стосовно відсутності на конференції прем'єра та профільного міністра (нового не призначили після звільнення Олександра Кубракова), Мезенцева запевнила, що в Німеччині не бачать у цьому складнощів. 

Подібні конференції, присвячені відбудові України, раніше проходили, зокрема, в Британії та Швейцарії. 

  • Участь у конференції в Берліні братиме президент Володимир Зеленський – він уже прибув до Німеччини. 
  • А от українського прем'єра Шмигаля та голови агентства з відновлення Найєма на заході не буде. Найєм сказав, що Шмигаль відмовив йому в участі, тож він через це вирішив звільнитися. Відмову він розцінив як прояв "перешкоджання" роботі.
  • Джерела LB.ua в уряді сказали, що Шмигаль до Берліна не їхатиме, бо зосереджений на внутрішній роботі. А стосовно заборони на поїздку Найєму прокоментували, що на дати конференції в нього був запланований звіт перед урядом щодо захисту об'єктів інфраструктури. 
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