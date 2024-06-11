У Німеччині, в Берліні, сьогодні почалася конференція щодо відновлення України. Гасло заходу – "Єдині в обороні. Єдині в відновленні. Сильніші разом".
Конференцію відкрив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він звернув увагу, що це перша конференція з часів отримання Україну статусу кандидата в члени Євросоюзу.
Канцлер нагадав, що рівно рік тому Росія обстріляла київський завод, де виробляли вантажні вагони, які перевозили українське зерно по всьому світу. Але завод працює досі, бо працівники і працівниці не припинили роботи навіть після обстрілу, навіть у напівзруйнованій будівлі, без опалення взимку. Канцлер сказав, що на питання про те, я це можливо, директор заводу сказав: "Такі наші люди".
"Це речення багато говорить про українців і українок, які не здається, захищають свою країну і дбають про те, щоб усе працювало", – сказав Шольц.
Він також анонсував постачання озброєння і ППО в найближчі місяці.
Захід проходитиме протягом двох днів. На сайті конференції зазначили, що основною метою URC2024 є мобілізація постійної міжнародної підтримки для відновлення, реконструкції, реформування та модернізації України.
Це включає надання екстреної допомоги для негайних потреб, реалізацію проєктів швидкого відновлення та створення привабливих умов для бізнесу для розблокування інвестицій приватного сектора в Україні, а також для активного залучення громадянського суспільства до процесу відновлення.
Конференція матиме чотири тематичні блоки:
- бізнес-вимір: мобілізація приватного сектору для відновлення та зростання економіки
- людський вимір: соціальне відновлення та людський капітал у майбутньому України
- локальний та регіональний: відновлення муніципалітетів та регіонів
- вимір Євросоюзу: залучення ЄС і пов'язані реформи
Одна з членів делегації, народна депутатка Марія Мезенцева, повідомила, що до Харкова вже прибули трансформатори і генератори від німецьких та інших партнерів – ще до початку заходу. Про це вона сказала в ефірі "Свобода. Ранок".
Парламентарка очікує, що на конференції йтиметься про питання енергетики, створення робочих місць, економічні питання. Вона нагадала, що Україні щомісяця потрібно 7 млрд євро на місяць, з них 3,5 млрд євро – це кошти займу, зокрема у МВФ, фонду ЄС та інших донорів.
Окремо йтиметься про безпеку: у заході братимуть участь виробники української зброї.
"Дуже важливо також говорити про заходи безпеки, надання ППО. Адже ми знаємо з вами, як нелегко даються рішення по захисту неба. Саме Німеччина мала 11 систем Patriot, три з яких передані були Україні. Одна система може бути спонсоровано, є спонсорованою нашими партнерами з Нідерландів. Це також питання F-16. Наші пілоти вже отримали сертифікати на польоти", – додала вона.
Також будуть гуманітарні блоки.
Стосовно відсутності на конференції прем'єра та профільного міністра (нового не призначили після звільнення Олександра Кубракова), Мезенцева запевнила, що в Німеччині не бачать у цьому складнощів.
Подібні конференції, присвячені відбудові України, раніше проходили, зокрема, в Британії та Швейцарії.
- Участь у конференції в Берліні братиме президент Володимир Зеленський – він уже прибув до Німеччини.
- А от українського прем'єра Шмигаля та голови агентства з відновлення Найєма на заході не буде. Найєм сказав, що Шмигаль відмовив йому в участі, тож він через це вирішив звільнитися. Відмову він розцінив як прояв "перешкоджання" роботі.
- Джерела LB.ua в уряді сказали, що Шмигаль до Берліна не їхатиме, бо зосереджений на внутрішній роботі. А стосовно заборони на поїздку Найєму прокоментували, що на дати конференції в нього був запланований звіт перед урядом щодо захисту об'єктів інфраструктури.